ดาว TikTok จีน แต่งชุดหวิวไซด์ไลน์เดินซอยนานา ขู่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัย ดิสเครดิตประเทศไทย

"เดินในซอยนี้อย่างอกสั่นขวัญแขวน"



วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ดาว TikTok จีนรายหนึ่งมีการทำคอนเทนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับการดิสเครดิตประเทศไทย จนมีการแชร์กันเป็นวงกว้าง โดยเนื้อหานั้น เธอระบุว่า จะพาไปที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ ซอยนานา เวลาที่ไปนั้นคือตอน 23.30 น. จากนั้นก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศในซอย ซูมหน้าชายต่างชาติที่มองแล้วบอกว่า

อย่างไรก็ตาม หญิงคนดังกล่าวมีการแต่งตัววาบหวิวเดินเข้าซอย จนมีชาวต่างชาติเข้ามาทัก ถามว่า "How are you today?" ในคลิปทำลูกศรแดงชี้เอาไว้เขียนว่า "เป้าหมาย" เธอก็ปฏิเสธ บอกว่า "Sorry" แล้วก็เดินออกมาเล่าว่า ถ้าหากผู้ชายเข้ามาดึงตัวเธอไป เธอคงไหวตัวไม่ทันแน่นอน ฉะนั้นเข้าซอยนี้มีความเสี่ยงโดนฉุด ที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเด็ดขาด ไม่รู้ว่าจะเจอคนแบบไหน คนที่มาเดินถนนแห่งนี้ 99% ไม่ใช่คนดี ก่อนปิดท้ายว่า ชื่อเสียงทั้งชีวิตของเธอ อาจจะถูกคลิปนี้ทำลายแน่ ๆ พร้อมกับหัวเราะคิกคัก









ขณะเดียวกัน ดาว TikTok คนนี้เคยทำคลิปเมืองไทยไม่ปลอดภัยจนโดนทัวร์ลงไปรอบหนึ่ง ทั้งที่ตัวเธอนั้นก็ทำมาหากินอยู่กับเมืองไทย แต่กลับนำเอาจุดด้อยเมืองไทยมาขาย เรียกเป็นสำนวนว่า กินบนเรือนขี้บนหลังคา





ส่วนคนจีนที่ส่งคลิปมาให้กับเพจ ก็ยอมรับว่า ไม่พอใจ ความจริงคนในซอยเป็นมิตรมาก ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลย แต่การทำคลิปแบบนี้ก็เป็นการใส่ร้ายเสียหาย สวมหน้ากากผู้ผดุงความยุติธรรมให้ตัวเองแบบหน้าไม่อายขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้