ช่างภาพบอกว่า สาเหตุที่ต้องยุติการถ่ายภาพทั้งหมด เพราะลูกค้าคู่นี้ทำเป็นรู้ดีกว่าช่างภาพ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ จุดถ่าย เวลาถ่าย โพสท่า พอช่างภาพบอกให้มองซ้ายก็บอกว่าไม่ชอบ อยากจะมองขวา พอช่างภาพบอกว่าให้ไปยืนตรงนี้ ลูกค้าก็บอกว่าตรงนี้ดีกว่า เมื่อช่างภาพบอกว่าให้ลูกค้าจูบกัน ลูกค้าก็บอกว่าชอบภาพจูบแบบเบลอ ๆ ช่างภาพถ่ายได้ไหม หลายภาพที่ลูกค้าบอกว่าไม่สวย ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นภาพหลังจอ เมื่อช่างภาพบอกว่าสถานที่ที่เลือกไม่สวย ลูกค้าก็พยายามแสดงความรู้ว่ารู้ดีกว่าที่แนะนำ ทั้งที่ลูกค้ามาจากแดนไกล แต่ตนคือช่างภาพที่อยู่ในพื้นที่มา 20 ปี

พบช่างภาพบอก อยากตบลูกค้า คนขุดอีโก้สูงมาก เอารูปลูกค้ามาล้อตลกขบขัน ล่าสุดปิดเฟซบุ๊กหนี

จากนั้น ได้มีคนที่เป็นเพื่อนมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของช่างภาพคนนี้ หลายคนก็เข้าใจ ว่าช่างภาพก็อยากให้ได้งานที่ดีที่สุดกับลูกค้า ต่อให้ถูกใจลูกค้า แต่ถ้างานออกมาไม่สวย ก็จะกลายเป็นช่างภาพเสียเครดิตไปด้วย ในขณะเดียวกัน เพื่อนบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงกึ่งจริงกึ่งเล่น และช่างภาพก็บอกว่า "อยากตบจริงครับ เจ้าสาวเหมือนฟิลิปปินส์ได้ผัวหรั่ง" จนมีคนมาคอมเมนต์เตือนช่างภาพว่า จะตบคนที่เขาจ้างคุณรูปเหรอ นั่นลูกค้านะ และเขาก็จ้างไม่ได้ให้มาถ่ายรูปฟรี ลูกค้าคนอื่นมาเห็นคอมเมนต์นี้จะว่ายังไง

นอกจากนี้ ยังมีคนไปขุดภาพอื่น ๆ ของช่างภาพมา และพบว่าบางครั้งช่างภาพคนนี้ยังนินทาลูกค้า โดยมีภาพหนึ่งที่ลูกค้ามาบอกว่าช่วยทำให้แขนเล็กลงได้ไหม แต่ช่างภาพกลับเอารูปลูกค้ามาลงแล้วบอกว่า ตนถ่ายรูปหลังกล้องแล้วจบ ไม่มีการใช้โฟโต้ช็อป ในส่วนเพื่อน ๆ ก็เข้ามาตลกขบขันกับภาพของลูกค้ายกใหญ่ จนถึงขั้นที่มีทัวร์ไปลงช่างภาพคนนี้ และต้องปิดเฟซบุ๊กไปในที่สุด















กำลังเป็นดราม่าเดือดปุด ๆ บนโลกออนไลน์ กับเรื่องราวของช่างภาพคนหนึ่ง ที่ได้ออกมาระบายว่าเขาได้เทงานลูกค้าชาวต่างชาติ หลังจากที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไปได้ 1 ชม. เนื่องจากลูกค้าาที่มาจากแดนไกล ทำเป็นรู้ดีกว่าเขาซึ่งเป็นช่างภาพท้องถิ่นทั้งนี้ ได้มีช่างถ่ายรูปคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาเผยว่า เขาได้รับงานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งจากคู่รักชาวต่างชาติคู่หนึ่ง แต่กลับพบว่า ลูกค้าได้พยายามกำกับและบอกเขาว่าอยากได้รูปแบบไหน ทั้งที่ตัวช่างภาพรู้มุมที่ดีกว่า จนทำให้ช่างภาพรู้สึกไม่มีความสุขกับการถ่ายรูป และขอยุติการถ่ายรูปไว้เท่านี้สารพัดความวุ่นวาย ผ่านไป 1 ชม. ช่างภาพจึงขอยุติการถ่าย และจะส่งภาพทั้งหมดให้ลูกค้า และไม่ต้องจ่ายเงินให้ด้วย แม้ตนอยากจะได้เงินแต่สำหรับคู่นี้ ตนไม่คิดเงินนอกจากนี้ ช่างภาพยังบอกอีกว่า มันเป็นเรื่องยากมากที่ต้องทำงานภายใต้การกำกับของคนอื่นแบบทุกมุมมอง ไอเดีย ทุกระเบียบนิ้ว เพราะมันไม่เป็นธรรมชาติ คุณจ้างมืออาชีพก็เชื่อมืออาชีพ ช่างภาพเสียตัวตนมาก ไม่มีความสุขเลยในขณะเดียวกัน ทางบ่าวสาวได้พยายามมาขอโทษและให้ถ่ายภาพใหม่ ช่างภาพก็บอกลูกค้าว่า ยิ่งคุณใหม่ คุณยิ่งต้องเชื่อมืออาชีพ เขาก็พยักหน้าเข้าใจ ตนก็สงสารแต่เมื่อออกมาแล้วก็ไม่ถอยหลังกลับแน่นอน พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าในขณะเดียวกัน หลายเพจก็เอาเรื่องนี้ไปลง เช่น เฟซบุ๊ก ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก ก็บอกว่า เรื่องแบบนี้มันคงไม่ต้องถึงขั้นเทงานลูกค้า แค่นั่งลงและคุยกันน่าจะดีกว่า อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าอะไรดี ไม่ใช่คิดว่าตัวเองอยู่มานาน รู้ว่าตรงไหนดี เพราะคนเราชอบไม่เหมือนกัน การที่เขาบอกสิ่งที่เขาอยากได้ มุมไหน ภาพไหน และบอกว่าไม่ชอบตรงไหน มันน่าจะวิน-วิน และสุดท้ายก็ได้ภาพที่ถูกใจ และช่างภาพก็จะได้รู้เทสของคนแต่ละชาติ และดีต่อการทำงานในอนาคตของตัวเองด้วยจริงอยู่ที่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ถ้าลูกค้าจ้างคุณมาทำ พูดกันดี ๆ ในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ แล้วช่างภาพเลือกที่จะเทงาน แบบนี้ไม่น่าเกิด เพราะความเป็นมืออาชีพคือ The Show must go on รับงานมาก็ควรทำงานให้จบในขณะเดียวกัน ก็มีบางคนบอกว่า ถ้าตัวตนของช่างมันสำคัญขนาดนั้น แล้วจะไปรับงานถ่ายรูปในวันสำคัญของคนอื่นทำไม ช่างถ่ายภาพดูมั่นหน้ามั่นใจ อีโก้สูงมาก ไม่มีทักษะเรื่องการเจรจา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในงานบริการ ซ้ำยังหยาบคายกับลูกค้าสุดๆ