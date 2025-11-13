HILIGHT
เปิดทรัพย์สินของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกยึด ทั้ง บ้านดำ รถจิมนี่ และเงินสด

          หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกยึดทรัพย์สินรวมกว่า 60 ล้านบาท มีทั้ง บ้านดำ รถจิมนี่สุดฮอตที่เคยเป็นของไอดอลสาว และเงินสดอีกหลายล้าน คืนให้วัดพระบาทน้ำพุ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

          จากกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หรือ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล เปิดบัญชีรับบริจาคในชื่อ "ใจฟ้าอาทรประชานาถ" โดยตรวจพบยอดหมุนเวียนในบัญชีตั้งแต่ปี 2562-2568 รวมกว่า 300 ล้านบาท ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กอรรถรส รายงานว่า ทรัพย์สินของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และถูกอายัดและส่งคืนวัดพระบาทน้ำพุ ประกอบด้วย

          - บ้านพร้อมที่ดิน 2 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ "บ้านดำ" ที่เคยเป็นประเด็นว่าจะโอนให้หลวงพ่อ

          - เงินสดกว่า 2 ล้านบาท

          - รถยนต์ 3 คัน รวมถึง ซูซูกิ จิมนี่ สีครีม ที่เคยตกเป็นกระแสว่าเป็นรถของไอดอลหญิงชื่อดัง

          - กระเป๋าแบรนด์เนมของภรรยา 3 ใบ มูลค่ารวมหลายแสนบาท

ภาพจาก โหนกระแส

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          การเข้าตรวจยึดทรัพย์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ทรัพย์สินทั้งหมดถูกส่งคืนไปยังวัดพระบาทน้ำพุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

          เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทสรุปสำคัญของกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เมื่อทรัพย์สินมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ทั้งบ้านดำ รถจิมนี่ และเงินสด ถูกยึดคืนวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อความโปร่งใสและคืนความเชื่อมั่นให้กับสังคม


เปิดทรัพย์สินของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกยึด ทั้ง บ้านดำ รถจิมนี่ และเงินสด อัปเดตล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2568
