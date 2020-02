ฮาร์ท สุทธิพงศ์ ซัด บิ๊กแดง ทำได้แค่ร้องไห้-ถีบหัวส่ง จี้จำลองเหตุการณ์ปล้นอาวุธ

ฮาร์ท สุทธิพงศ์ จี้กองทัพจำลองเหตุการณ์ปล้นอาวุธ ถามไทยฝึกทหารอย่างไร ลูกน้องถึงได้ใจดำอำมหิต หลังจ่าคลั่งกราดยิงโคราช ซัดเจ้านายแสดงความรับผิดชอบด้วยการร้องไห้













วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฮาร์ท สุทธิพงศ์ นักร้อง นักดนตรีชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่เกิดเหตุจ่าคลั่งกราดยิงโคราช โดยระบุว่า ส่วนตัว ผมอยากให้มีการจำลองเหตุการณ์ ปล้นอาวุธสงครามจากคลังสรรพาวุธโคราช เหมือนทุกครั้งที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ในคดีอื่น ๆ แล้วมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ผมอยากเห็นขั้นตอนการลงมือ วิธีการขนย้ายกระสุน ระยะเวลาการขนอาวุธใส่รถฮัมวี่ด้วยคนเพียงคนเดียว (มันคงใช้เวลานานน่าดู) ระยะทางที่รถวิ่งจากคลังอาวุธ ไปจนถึงประตูทางออก ทหารคนอื่น ๆ ในค่ายมีปฏิกิริยาอย่างไร ไปจนจบเหตุการณ์ที่ห้าง terminal 21



ทุกคนจะได้ทราบถึงความ...@#%&...ของระบบระบอบที่ ประยุทธ์ พูดด้วยความภูมิใจ บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัย ร.5 ผมเคยขับรถไปซื้อต้นไม้ซื้อขี้วัวที่ ราบ 11 บางเขน เคยไปเยี่ยมน้องเอ็ม ยืนชนม์ ที่กรมดุริยางค์ฯ ถ.วิภาวดี ดินแดง เคยไปว่ายน้ำที่สระ รร.ช่างฝีมือทหาร ข้างบ้าน ทุกคนจะรู้เลยว่า เวลาเข้าไปในเขตทหาร มันคือเขตทหาร กฎระเบียบเยอะมาก ขับรถเข้าไปต้องจอดรถ เดินลงจากรถมาแลกบัตร ขี่จักรยานเข้าประตูยังต้องลงเดินพร้อมจูงรถเลย





แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ? ผัวเมีย พ่อ แม่ ลูก ต้องมาตายเป็นสิบ ตายยกบ้าน แม่กอดลูกในอ้อมอกและตายด้วยกันทั้งคู่ก็มี บาดเจ็บทั้งจิตใจและร่างกาย ยังมีที่ต้องพิกลพิการตลอดชาติอีกด้วย ประเทศไทยฝึกทหารของเราอย่างไร ลูกน้องถึงได้ใจดำอำมหิตอย่างนี้ ส่วนเจ้านายสูงสุดก็แค่แสดงความรับผิดชอบด้วยการร้องไห้ และถีบหัวลูกน้องส่ง ปัดความรับผิดชอบโดยโบ้ยว่าไม่ใช่คนของตัว นี่หรือทหาร ? คนที่บอกว่าพวกเขามีบุญคุณ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อปกป้องพวกเราและมาตุภูมิ นี่เหตุเกิดในบ้านของตัวเอง โดยคนของตัวเองแท้ ๆ และกะจะให้มันเงียบ ๆ ไปเหมือน ยืมทรัพย์ ยืมเครื่องประดับเพื่อน หรือคืนเงินทอน คืนผืนป่า งั้นหรือ ?





ภาพจาก Patipat JANTHONG/THAI NEWS PIX/AFP





ทหารทั้งหมดคนอื่น ๆ ที่เหลือในกองทัพ ตั้งแต่นายพลยันพลทหาร ทั้งบก เรือ อากาศ ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือ ทุกท่านก็มีพ่อ มีแม่ มีสามี ภรรยา มีลูก มีคนที่ท่านรักเหมือน ๆ ผม และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ท่านรับฟังข่าวนี้ รับชมการรับมือกับเหตุการณ์ การกล่าวสรุปที่โคราชของประยุทธ์ การแถลงข่าวพร้อมน้ำตาของอภิรัชต์ แล้วคิดอย่างไร ท่านเห็นด้วย หรือท่านคิดว่า as a nation, we are still ok งั้นหรือ ผมอยากรู้จริง ๆ



พ่อและแม่ผมก็เป็นทหาร ผมดีใจที่พ่อผม ท่านได้ตายจากไปก่อน โดยที่ไม่ต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ ผมละอายใจแทนผู้นำ และบุคคลที่รับผิดชอบด้านความสงบและความมั่นคงของประเทศนี้จริง ๆ ...สุดท้าย ผมดีใจที่เลือกอาชีพนักร้อง และหันหลังให้กับอาชีพราชการ