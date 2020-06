เปิดไทม์ไลน์ สรุปเหตุ ตำรวจฆ่า จอร์จ ฟลอยด์ จนนำไปสู่การประท้วงเดือด ลามทั่วโลก

เปิดไทม์ไลน์ สรุปเหตุ จอร์จ ฟลอยด์ ถูกตำรวจฆ่า จนนำไปสู่การปลุกกระแส #BlackLiveMatter และผู้คนประท้วงทั่วอเมริกา รวมทั่วโลก ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ใช้กองทัพ หากม็อบไม่หยุดก่อจลาจล









การเสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ชายผิวสีชาวอเมริกัน วัย 46 ปี ผู้ถูกตำรวจผิวขาวฆาตกรรม ได้ปลุกกระแส #BlackLivesMatter กลับมาอีกครั้งและรุนแรงยิ่งกว่าเดิม โดยการประท้วงได้เกิดขึ้นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยสามารถสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ การเสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์ อันนำไปสู่การประท้วง ดังนี้







ภาพจาก FREDERIC J. BROWN / AFP





25 พฤษภาคม







นาทีที่ตำรวจใช้เข่ากดคอ จอร์จ ฟลอยด์ บนถนน จนหายใจไม่ออก และเสียชีวิต

ภาพจาก DARNELLA FRAZIER / FACEBOOK/DARNELLA FRAZIER / AFP นาทีที่ตำรวจใช้เข่ากดคอ จอร์จ ฟลอยด์ บนถนน จนหายใจไม่ออก และเสียชีวิต





26 พฤษภาคม

- การประท้วงก่อตัวขึ้น ผู้คนหลายร้อยคนออกมารวมตัวเดินขบวนตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับโศกนาฏกรรมดังกล่าว ผู้ประท้วงบางส่วนได้ทุบทำร้ายรถตำรวจ ตำรวจได้ใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาในการสลายม็อบ







ภาพจาก KAREM YUCEL / AFP





27 พฤษภาคม

- คนดังในวงการบันเทิง ทั้งดาราฮอลลีวูด นักร้อง และจากหลายวงการ ต่างออกมาไว้อาลัยผู้เสียชีวิต พร้อมประณามการกระทำของตำรวจ และเรียกร้องให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด







ภาพจาก ROBYN BECK / AFP

28 พฤษภาคม







เดเรก ชอวิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรม จอร์จ ฟลอยด์

ภาพจาก Hennepin County Jail

เดเรก ชอวิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรม จอร์จ ฟลอยด์
ภาพจาก Hennepin County Jail





29 พฤษภาคม

- นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้ความรุนแรงสลายม็อบ เขาเรียกกลุ่มผู้ประท้วงว่าเป็น "โจรผู้ร้าย" พร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ยิงได้ทันที หากผู้ประท้วงก่อเหตุทำลายสถานที่หรือขโมยข้าวของ







นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ภาพจาก BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

31 พฤษภาคม







ภาพจาก JASON REDMOND AFP





1 มิถุนายน

- คนดังจำนวนมาก ได้เข้าร่วมการประท้วงด้วยตนเอง อาทิ เจมี่ ฟ็อกซ์ (Jamie Foxx) อารีอานา กรานเด (Ariana Grande) ฮาลซีย์ (Halsey) ไมเคิล บี. จอร์แดน (Michael B. Jordan) ทิโมธี ชาลาเมต์ (Timothe Chalamet) และอีกมากมาย







เจมี่ ฟ็อกซ์ ดาราและนักร้องชื่อดัง ร่วมเป็นแกนนำประท้วงที่มินนีแอโพลิส

ภาพจาก CHRIS DELMAS / AFP เจมี่ ฟ็อกซ์ ดาราและนักร้องชื่อดัง ร่วมเป็นแกนนำประท้วงที่มินนีแอโพลิส

2 มิถุนายน

- ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ (Floyd Mayweather) นักมวยชื่อดังชาวอเมริกัน เจ้าของแชมป์โลก 5 สมัย ได้ออกมาประกาศว่าจะช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานศพ จอร์จ ฟลอยด์





ผู้คนออกมารวมกันตัวในทุกหัวเมืองใหญ่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ชายคนนี้ ที่ต้องจากโลกนี้ไปเพราะความโหดร้ายเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ- จอร์จ ฟลอยด์ ถูกตำรวจจับที่เมืองมินนิแอโพลิส รัฐมินนิโซตา หลังจากร้านค้าโทร. เรียก 911 แจ้งว่าเขาซื้อบุหรี่ด้วยธนบัตรปลอม มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 630 บาท โดยคลิปวิดีโอหลายมุมจากกล้องวงจรปิดและผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา เผยให้เห็นว่าตำรวจนายหนึ่งเข้ารวบตัวจอร์จจากด้านหลังเพื่อใส่กุญแจมือ ซึ่งเขาไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด- เจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อ เดเรก ชอวิน กดตัวจอร์จนอนคว่ำหน้ากับพื้นถนน และใช้เข่ากดด้านหลังคอของเขา ระหว่างนั้น จอร์จได้พูดว่า "ได้โปรด อย่าฆ่าผม" และพูดซ้ำ ๆ ว่า "ผมหายใจไม่ออก" โดยตำรวจกดจอร์จอยู่แบบนั้นเป็นเวลา 8 นาที 46 วินาที จนเขาแน่นิ่งไปและเสียชีวิต- ผู้บัญชาการตำรวจนครมินนิแอโพลิสได้ไล่ออกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุม จอร์จ ฟลอยด์ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกับแจ้งไปยัง FBI ให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยตรง- การประท้วงลุกลามจากเมืองรัฐมินนิโซตาไปทั่วประเทศ ได้ผู้ประท้วงได้ตั้งชื่อการประท้วงครั้งนี้ว่า "I Can't Breathe" ซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายของ จอร์จ ฟลอยด์ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต- ทิม วอลซ์ ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา ประกาศบังคับใช้กองกำลังพิทักษ์ชาติ (National Guard) หลายพันนาย ให้เดินทางไปยังเมืองมินนิแอโพลิส เพื่อปราบปรามผู้ประท้วง หลังเกิดเหตุรุนแรง- เดเรก ชอวิน อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใช้เข่ากดทับคอ จอร์จ ฟลอยด์ จนเสียชีวิต ถูกจับกุมใน 2 ข้อหา คือ ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน และ ข้อหาฆาตกรรมระดับสาม คือ การตั้งใจใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นให้เกิดอันตรายร้ายแรง แต่ไม่เจตนาให้ถึงแก่ชีวิต- ภรรยาของ เดเรก ชอวิน ผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเกือบ 10 ปี ได้ประกาศแยกทางและยื่นเรื่องขอหย่าขาดจากสามีทันที หลังจากรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น- กระแสประท้วงได้กระจายไปทั่วโลก ผู้คนนับพันนับหมื่นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ จอร์จ ฟลอยด์ ตั้งแต่ที่ ไอร์แลนด์ อิตาลี อังกฤษ เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี โปแลนด์ กรีก เนเธอร์แลนด์ และอิหร่าน โดยผู้ประท้วงนับพันบุกไปยืนถือป้ายหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ร้องตะโกนว่า "I Can't Breathe"- การประท้วงขยายวงกว้างและคุกรุ่นมากกว่าเดิม แม้ส่วนใหญ่เป็นการประท้วงโดยสงบ แต่ก็เกิดการก่อจลาจลในหลายพื้นที่ กลุ่มผู้ประท้วงบุกทำลายโชว์รูมรถหรูและร้านค้าสินค้าหรูแบรนด์ในย่านคนรวยหลายแห่ง ทั้งในนครลอสแอนเจลิสและมหานครนิวยอร์ก- ผู้ประท้วงอย่างน้อย 7 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศสนับสนุนการประท้วงอย่างสงบ แต่ประณามผู้ประท้วงที่ก่อจลาจล กล่าวว่าการกระทำของม็อบเหล่านี้คือ "การก่อการร้าย" พร้อมประกาศตัวเองว่าเป็น Law & Order (การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย) และพร้อมบังคับใช้การปราบปรามอาชญกรรมอย่างเข้มงวด พร้อมขู่ว่าจะนำกองทัพและทหารมาปราบปรามผู้ประท้วง หากผู้ประท้วงไม่ยุติความรุนแรง- ภรรยาของ เดเรก ชอวิน ออกมากล่าวว่าจะเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล ไม่ใช้นามสกุลของเขาอีกต่อไป นอกจากนี้แล้ว เธอยังยืนกรานว่าจะไม่รับเงินค่าเลี้ยงดู สินสมรส และเงินช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้นจากสามี แม้แต่ดอลลาร์เดียวขอบคุณข้อมูลจาก The New York Times