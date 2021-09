แน่งน้อย ตอบแล้วลบแล้ว ดราม่าลูกประกวด MUT รับทำใจยากลูกเป็นสามกีบ

แน่งน้อย อัศวกร จากประเด็นไฟเซอร์เข็ม 3 และมีประวัติไล่ฟ้อง ม.112 ให้กับคนอีกฝั่งขั้วการเมือง ออกมาพูดแล้ว กรณีลูกสาวยืนอีกฝั่งขั้วการเมือง ยอมรับ ลูกเป็นสามกีบไม่ง่ายที่จะทำใจ แต่สุดท้ายเราก็บังคับใครไม่ได้อยู่ดี





ภาพจาก Instagram netsitanan



อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเนท จะมีความคิดเรื่องการเมืองคนละขั้วกับแม่โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะที่ถูกขุดเรื่อง No God, No King, Only Human with spiritualism (ไม่มีพระเจ้า ไม่มีกษัตริย์ มีแต่มนุษย์ที่เชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ)





ทั้งนี้ นางแน่งน้อย บอกว่า เนทอาจจะมีความคิดด้านเสรีนิยม แต่ทั้งคู่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกันคือ การพูดจาอาฆาตมาดร้าย ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และเรื่องที่บอกว่า เนทเป็นคนแคปข้อความส่งให้แม่เองนั้น จริง ๆ สิ่งที่แคปมาคือโพสต์ที่ด่าแม่ ไม่ใช่โพสต์ที่เข้าข่ายผิด ม.112 เพราะในเรื่อง ม.112 นางแน่งน้อยมีคนทำงานด้านนี้อยู่แล้ว

ภาพจาก Instagram netsitanan











นอกจากนี้ นางแน่งน้อยยังโพสต์ว่า ถ้าแยกแยะเรื่องนางงามกับการเมืองไม่ได้ ก็สมควรให้สามกีบมันด่า ใครอยากเชียร์ก็เชียร์ ไม่เชียร์ก็ไม่เป็นไร อยากถูกเรียกว่าสลิ่มโง่งมงายอย่างที่เด็ก ๆ พูดก็ว่ากันไป บอกแล้วว่า ที่บ้านประชาธิปไตยค่ะ สามกีบเห็นต่างทางด้านการเมืองแต่รักสถาบันมีเยอะ และเรากำลังจะผลักเขาออกไป เห็นต่างได้ แต่อย่าแตกแยกค่ะ















ภาพจาก Instagram netsitanan



ภาพจาก Instagram netsitanan

ยังไม่ทันได้เริ่มการประกวด Miss Universe Thailand ก็มีเรื่องร้อน ๆ ตามมาแล้ว เมื่อ เนท ศิตานันท์ หนึ่งในผู้เข้าประกวด ได้ผ่านทะลุเข้ารอบ 63 คนสุดท้าย ซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าจับตา เนื่องจากเธอคือลูกสาวของ นางแน่งน้อย อัศวกร ที่เคยมีประเด็นดราม่าไฟเซอร์เข็ม 3 และแจ้งความจับกุมเยาวชน ม.112 ในหลายคดีเรื่องนี้ ทำให้ล่าสุด นางแน่งน้อยได้ออกมาโพสต์เพื่อชี้แจงอีกรอบ เพราะมีหลายคนมองว่า คำพูดของนางแน่งน้อย กำลังฆ่าลูกสาวที่กำลังไปไกลบนเส้นทางสายนางงาม โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เนทเป็นคนแคปข้อความส่งไปให้แม่ไล่ฟ้องคนอื่นส่วนประเด็นเรื่อง No God, No King นั้น เพราะตอนนั้นเกิดแฮชแท็กที่ชื่อว่า คณะราษสเปซ ที่เปิดทวิตเตอร์สเปซเพื่อพูดถึงเรื่องภูตผีวิญญาณ ความเชื่อและพิธีกรรมในราชสำนักไทย พูดเรื่องพระราชวงศ์ไทยเลี้ยงผีเอาไว้ เนทเลยต้องการโพสต์กวน ๆ ว่า ถ้าไม่เชื่อในพระเจ้า ทำไมเชื่อเรื่องผีทั้งนี้ การที่เนทมาประกวด เพื่อที่จะบอกว่า แม้เราจะคิดไม่เหมือนกันก็ย่อมอยู่ร่วมกันได้ และตนก็อยากจะออกมาสนับสนุน เพราะไม่ง่ายที่จะอยู่ร่วมกันทั้งที่มีความคิดขัดกัน จริง ๆ ตนกับลูกก็ทะเลาะกันประจำ การมีลูกสามกีบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใจ แต่สุดท้ายลูกเรา ครอบครัวเรา และถึงแม้ไม่ใช่ลูก ก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ใครหรือทำในสิ่งที่เราต้องการได้อยู่ดี