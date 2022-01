ตัวต่อเลโก้ อาวุธทำลายคู่ต่อสู้อันโหดเหี้ยมบนสังเวียนมวยปล้ำ WWE

กลายเป็นไวรัลดังทันที เมื่อตัวต่อเลโก้ กลายเป็นอาวุธทำลายคู่ต่อบนสังเวียน WWE แค่เห็นก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดทันที

ภาพจากคลิปการต่อสู้ระหว่าง Heavy Machinery VS The Revival ในศึก Miracle on 34th Street Match: SmackDown จากเวทีมวยปล้ำระดับโลกอย่าง WWE เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 ที่กลับมาดังบนโลกออนไลน์ในตอนนี้ เนื่องจาก Heavy Machinery ใช้ตัวต่อเลโก้ทำลายคู่แข่งอย่าง The Revival แม้แต่ของเล่นเด็กสุดคลาสสิก ก็ทำให้คู่ต่อสู้เจ็บบนสังเวียนได้