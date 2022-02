ดราม่า ! สอบครูผู้ช่วย เอกอังกฤษ ผ่านน้อยไม่พอบรรจุเพียบ ถกสนั่น ข้อสอบยากจริงเหรอ ?

เริ่มทยอยประกาศรายชื่อแล้ว สำหรับผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564



คนสอบหลายเสียงสะท้อน ข้อสอบยากขึ้น























แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างไร

หลายเสียงยันไม่ยากเกิน เอกนี้ได้สอนควรต้องความรู้แน่น

























เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพจเกี่ยวกับเตรียมสอบครูผู้ช่วยบางแห่ง ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าในปีนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ มีข้อสอบยากหรือไม่ เนื่องจากตัวเลขผู้ผ่านสอบค่อนข้างน้อยหลายแห่ง บางแห่งไม่พอบรรจุรอบแรก มองว่าแบบนี้มีโอกาสเปิดสอบใหม่สูงมากหลายคอมเมนต์ที่บอกว่า ข้อสอบยาก เช่น ออกคำศัพท์เยอะ ราว 19-20 ข้อ หากพื้นฐานศัพท์ไม่แน่นจริงน่าจะผ่านยาก นอกจากนี้ยังยากที่ต้องแข่งกันเวลา เพราะโจทย์เนื้อหาเยอะ บทความเป็นหน้ากระดาษ ต้องจับใจความและแข่งกับเวลา เป็นต้นทั้งนี้บางรายมองว่าข้อสอบวิชาเอกอังกฤษในปีนี้ยากกว่าที่ผ่านมากจริง แม้จะเป็นจังหวัดใหญ่ก็มีให้เห็นว่าตัวเลขผู้ที่สอบผ่านน้อยจนไม่พอบรรจุในรอบแรก บ้างถึงกับมองว่าข้อสอบปีนี้ยากกว่า โทอิก เลยทีเดียวภายหลังเรื่องราวที่ผู้สอบวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อย ยอมรับว่าข้อสอบปีนี้ค่อนข้างยากขณะเดียวกันมีผู้ร่วมสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้ช่วยกันจำแนวทางข้อสอบและคำตอบที่น่าจะเป็นสำหรับการสอบในปีนี้ (80 ข้อ) สามารถกดอ่านได้ ที่นี่ เช่นมีคำถามว่า People___cheated the exam โดยให้เติมคำในช่องว่างลงไป เช่น Who, where ลงไป คำตอบที่ได้คือต้องเติมคำว่า Whoหรือ Human being and many animals are breathing continue............ conscious voluntary.A. relatively B....... C. constantly D. respectively ซึ่งข้อนี้ต้องตอบ Cหรือ The list of the required guests _____ sitting on the table.a. is b. was c. are d. were ซึ่งข้อนี้ต้องตอบ is เนื่องจาก the list เป็นเอกพจน์ และเป็นปัจจุบันผู้เข้าสอบบางราย ยอมรับว่า ข้อสอบไม่ยากเกินไป หากมีพื้นฐานเรื่องคำศัพท์เยอะก็น่าจะทำได้ สำนวนมีไม่กี่ข้อ แกรมม่าก็ไม่มาก บทความสามบท ห้าข้อย่อย มียากง่ายสลับกับไป แต่ยืนยันว่าความยากไม่ถึงโทอิกแน่นอนบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่า จากข้อสอบวิชาเอกอังกฤษที่หลุดมามองว่าไม่ยาก อาจจะถือว่าง่ายระดับ ม.ต้น มองว่าถ้าครูอังกฤษ ไม่ผ่านวิชาเอกก็ไม่ควรสอนอังกฤษกับเด็กนักเรียน ซึ่งบางคนยังมองว่าความจริงควรวัดคนสอนภาษาอังกฤษสอบด้วยคะแนน โทเฟล ไอเอล ด้วยซ้ำ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนขณะที่บางคนมองว่า เหตุที่บางส่วนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่น แม้จะเรียนคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ แต่มหาลัยบางแห่งเน้นภาระงานเรื่องวิชาครูมากเกินไป เชื่อว่าคนที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ น่าจะทำข้อสอบแบบนี้ผ่านได้ แต่หลายคนก็ไม่ได้สนใจสมัครสอบครูเนื่องจากฐานรายได้ไม่สูงเท่าอาชีพอื่น