แพทย์แจงหลวงปู่แสง ป่วย 10 โรค โยนพระใส่คือเสียความทรงจำ - เผยกรณีท่านเป็นซิฟิลิส

ทีมแพทย์ที่รักษา หลวงปู่แสง ญาณวโร แถลงอาการอาพาธ เผยตอนนี้เป็นอยู่ 10 โรค ชี้สาเหตุเป็นโรคซิฟิลิส ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไร ยันพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะอัลไซเมอร์









วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า คณะแพทย์ผู้ดูแลอาการอาพาธ หลวงปู่แสง ญาณวโร แถลงชี้แจงอาการป่วย โดยนายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้รักษาอาการอาพาธของหลวงมากว่า 20 ปี ซึ่งหลวงปู่มีภาวะอัลไซเมอร์ ระยะที่ 1 - 2 คือมีโอกาสที่จะมีความจำถดถอยบ้าง ถามซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ เรื่องเดิม แต่ยังสื่อสารและใช้ชีวิตได้ตามปกติ









จนกระทั่งปี 2561 ตอนที่ท่านอยู่เชียงใหม่ ลูกศิษย์แจ้งว่าท่านสัมผัสผู้หญิง ก็ตกใจมาก ๆ เพราะท่านเคร่งเรื่องนี้ที่สุด แต่ก็อนุมานได้ว่า หลวงปู่อายุมากแล้ว อาจจะเริ่มสมองฝ่อ อารมณ์แปรปรวนและความจำผิดปกติ พอผ่านไปปีกว่า ๆ ท่านก็ย้ายไปอยู่ที่ภาคอีสาน จนมาเกิดเหตุการณ์ตามที่เป็นกระแสข่าว และจากการไล่เรียงประวัติการรักษาทั้งหมด พบว่าท่านเคยสแกนสมอง และทราบว่าท่านไปรับยาเพียง 2 ครั้ง ไม่ไปรับยาอย่างสม่ำเสมอ จึงคาดเดาว่าอาจจะเกิดจากภาวะขาดยาเพราะไม่ต่อเนื่องหรือไม่

สำหรับอาการอาพาธของ หลวงปู่แสง จากประวัติการรักษามีทั้งสิ้น 10 โรค ได้แก่…

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติไข้มาลาเรียขึ้นสมอง ในทางการแพทย์หากการตรวจซิฟิลิส (TPHA Test) อาจพบเชื้อลวงได้ ควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน หรืออาจเคยติดเชื้อซิฟิลิสมาก่อนก็เป็นได้ หากสงสัยจริง ๆ อาจใช้วิธีเจาะน้ำไขสันหลังตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีมีภาพหลวงปู่แสงแจกพระ โยนพระ คือการเสียความจำระยะสั้น และถ้ารุนแรงมากขึ้นความจำพวกนี้ก็จะลดลง ส่วนการตรวจพบว่ามีเรื่องเกี่ยวกับซิฟิลิสนั้น สาเหตุมีหลากหลาย อาจเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งก็ได้ ดังนั้น ไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นตอนไหน แต่ที่บอกได้คือ ซิฟิลิส มี 4 ระยะ หากเป็นระยะสุดท้ายต้องเจาะเอาไขสันหลังไปตรวจ แต่สภาพร่างกายหลวงปู่แสงไม่อำนวย จึงต้องรักษาให้ยาตามอาการ ประกอบกับแพทย์ไม่มีข้อมูลก่อนบวช ไม่ทราบประวัติ จึงไม่มีใครบอกได้ และยังสรุปไม่ได้ว่าติดจากอะไร แต่มีภาวะสมองเสื่อมและขาดเลือดเป็นจุด ๆ ในสมองอย่างแน่นอน- การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ (GI vasculopathy)- โรคหัวใจที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ (CHF c Cardiomypathy LVH)- โรคความดันโลหิตสูง (HT)- โรคต่อมลูกหมากโต (BPH)- ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคด (Low back pain c Scoliosis)- ข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (OA both khee)- โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)- โรคนอนหลับยาก (Elderly c Insomnia)- สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ระยะที่ 1 - 2 (dementia c Alzheimer's)- ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อม (BPSD = behavioral and psychological symtoms of dementia)