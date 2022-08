SHISEIDO GINZA TOKYO

THE OTAKU

150 Years of Beauty Obsession

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี แบรนด์ Shiseido Ginza Tokyo ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้าน Japanese Beauty Innovation ถ่ายทอดเส้นทางการหลงใหลในความงามมานานกว่า 150 ปี ที่มุ่งมั่นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความงาม (Life and Beauty) ผ่านนิทรรศการ “The Otaku 150 Years of Beauty Obsession” แบรนด์ SHISEIDO เนรมิต Hall of Fame ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน เพื่อนำเสนอ 150 ปีการเดินทางของความงามที่เริ่มต้นจากร้านขายยาสไตล์ตะวันตก ณ หัวมุมถนนย่านกินซ่า ตลอดจนเส้นทางการมุ่งมั่นในการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลก ที่ยึดมั่นในหลักแนวคิด “THE OTAKUism” ในด้านความงามหรือความหลงใหลในความงาม ผ่านการศึกษาและวิจัย ศาสตร์สู่แก่นแท้ของความงาม 3 ประการ ประกอบด้วย นวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์(Skincare Science) ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส(Sensorial Design) และพลังแห่งธรรมชาติ(Power of Nature) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง “ชีวิตและความงาม” เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่จุดประกายพลัง สู่ชีวิตที่งดงามของคุณ ถ่ายทอดผ่าน โซน 3 Areas of obsession ประกอบไปด้วย

Obsessed by Skincare Science and Power of Nature Lab

Skincare Science zone นำเสนอการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Life Science หรือการผสานนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาลงลึกมากกว่าเพียงผิวภายนอก แต่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบในร่างกายอาทิ ระบบประสาท (Nervous System), ระบบไหลเวียนโลหิต (Blood Circulation) และระบบภูมิคุ้มกัน (Immunity System) สู่ผลลัพธ์ผิวสุขภาพดี แลดูเปล่งประกาย และอีกหนึ่งประการสำคัญในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ เฉกเช่น ส่วนผสม ถูกจัดแสดงใน Power of Nature Lab แบรนด์ SHISEIDO คัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างหลากหลายตั้งแต่เทือกเขาสู่ท้องสมุทร เพื่อนำมาศึกษา วิจัย และพัฒนาดึงมาซึ่งที่สุดของอนุภาพแห่งการปกป้องและฟื้นบำรุงผิว เพราะ “พลังแห่งธรรมชาติ" คือพลังที่เสริมสร้าง "ผิวสุขภาพดี" ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนที่สุด และเพื่อตอกย้ำแบรนด์ผู้นำในด้านนวัตกรรมความงาม ภายในโซนนี้ ยังมีเครื่องมือตรวจผิวทรงประสิทธิภาพ Skin Visualizer ที่สามารถตรวจเช็คได้ล้ำลึกถึงภายใน โดยวัดค่าจาก Blood Circulation เพื่อประมวลผลลัพธ์ 3 ประการหลักได้แก่ Radiance (ความกระจ่างใส) / Resilience (ความยืดหยุ่น)/ Smoothness (ความเรียบเนียน) เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสภาพผิว เพื่อสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ตอบโจทย์กับสภาพผิวได้อย่างดีที่สุด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษ

Obsessed by Sensorial Design Lab

นำเสนอการออกแบบความรู้สึกที่เป็นมากกว่ารูปทรง แบรนด์ SHISEIDO ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประสบการณ์หยั่งลึกทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพราะ “ความงาม” ไม่ได้ถูกจุดประกายจากการมีสุขภาพผิวที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังถูกรังสรรค์และเกี่ยวข้องกับชีวิต อารมณ์ และความรู้สึกอีกด้วย แบรนด์ SHISEIDO จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงและออกแบบใส่ความรู้สึกลงไป ทั้งการออกแบบเนื้อสัมผัส กลิ่น และรสของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพผิว ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางศิลป์ สู่ที่สุดของความงามในชีวิตอย่างแท้จริง ยังมีไฮไลท์สุดพิเศษ ห้องอาร์ต อินสตอเลชั่น Reflection of Beauty ที่ผสมผสานแนวคิดของ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ (Art and Science) สะท้อนความงดงามในทุกรูปแบบ ตามหลักแนวคิดสำคัญของแบรนด์ชิเซโด้ นำเสนอผ่านเงาสะท้อนของกระจก, ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น IKEBANA , และลวดลายของเส้นแสงที่จำลองมาจากรูปทรง DNA และ ผนังเซลล์ โดยเปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมและถ่ายรูปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



ภายในงานยังได้มีแขกคนสำคัญของชิเซโด้ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น วี วิโอเลต โวเทียร์ Shiseido New Ultimune fan , แพท ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, โอม ภวัต จิตต์สว่างดี, นน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และอีกหลากหลายท่าน

นิทรรศการ Shiseido Ginza Tokyo THE OTAKU 150 Years of Beauty Obsession จัดขึ้นที่ Hall of Fame ณ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ในวันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 และเปิดให้เข้าร่วมชม และสัมผัสประสบการณ์การหลงใหลในความงาม 150 ปีของแบรนด์ SHISEIDO ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของขวัญและโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น เพียงลงทะเบียน รับฟรี New Ultimune 3 Days Challenge (1.5mlx6pcs) มูลค่า 900.

ร่วมตรวจสภาพผิวด้วย Skin Visualizer รับฟรี New Ultimune 10ml มูลค่า 950. และเสปรย์แอลกอฮอล์ From life comes beauty

รับส่วนลด 10% สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายในงาน

รับ Cash Voucher, คะแนนสะสม และของขวัญพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามยอดที่กำหนด #ShiseidoTheOtaku #Shiseido150yearswithYou #ShiseidoThailand