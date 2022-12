on-ion เชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด ไปต่อไม่สะดุด ด้วยจุดบริการทั่วไทย

จะดีแค่ไหน ? ถ้าในเมืองไทยมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้บริการได้ง่าย สะดวกสบาย แค่ปลายนิ้วแตะ กระตุ้นให้คนไทยเข้าถึงและสนใจ EV กันมากขึ้น

ในยุคที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานและยานพาหนะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้กระแส “EV” หรือ “รถยนต์ไฟฟ้า” มาแรงในตลาดยานยนต์ ทั้งฟังก์ชันการใช้งาน รูปลักษณ์ดีไซน์ และเรื่องการประหยัดพลังงาน ที่กวาดความสนใจจากสายนวัตกรรมไปได้ไม่น้อย ส่งผลให้ “EV Charger” และ “EV Charging Station” ถูกจับตามองมากเช่นเดียวกัน เพราะ EV จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ วันนี้เราจะอาสาพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จ ไฟให้กับรถ EV ในรูปแบบที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และสะดวก

EV Charger แค่เข้าใจ ใคร ๆ ก็ใช้เป็น

การชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 แบบ คือ “Quick Charge” การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging) ซึ่งจะใช้เวลาชาร์จไม่นาน จาก 0-80% ประมาณ 40-60 นาที เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว

ส่วนแบบ “Normal Charge” เป็นการชาร์จด้วยไฟ AC โดยผ่าน On Board Charger ที่อยู่ในรถ ซึ่งระยะเวลาในการชาร์จช้า-เร็วขึ้นอยู่กับขนาดของ On Board Charger ด้วย แต่โดยปกติแล้วการชาร์จ 1 ครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 8-16 ชั่วโมง เหมาะกับผู้ที่สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จไว้ที่บ้านได้ แต่ต้องมีการวางระบบไฟฟ้าใหม่ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ EV Charger เลือกอย่างไร ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์นักขับยานยนต์ไฟฟ้า ) ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) โดย บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ผู้นำด้านธุรกิจยานยนต์ไฟ ฟ้าครบวงจรใน กลุ่ม ปตท. มีบริการจำหน่ายและติดตั้ง EV Charger ในที่พักอาศัย ที่มีการวางระบบและติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่อง EV Charger ที่ได้รับการพัฒนาโดย สถาบันนวัตกรรม ปตท. ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล IEC 61851 และได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย สำหรับรุ่น 7kW จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 56,500 บาท และรุ่น 22kW ราคา 66,000 บาท ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งแล้ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @onionev

ชาร์จแบตฯ ง่าย ๆ จอง จอด จ่าย บนแอปพลิเคชัน on-ion

นอกจากการติดตั้ง EV Charger ไว้ที่บ้านแล้ว ออน-ไอออน (on-ion) ยังมีสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร สำนักงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ EV มากยิ่งขึ้น รองรับทั้งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ที่มีหัวชาร์จแบบ Type 2 เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย และใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “on-ion” และที่สำคัญผู้ใช้ EV ที่ใช้บริการชาร์จไฟที่สถานีของ ออน-ไอออน จะมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ด้วยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมายผ่าน on-ion Mobile Application ว่าแล้วมาดูขั้นตอนการใช้งานกันเลย !

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสถานีที่ต้องการใกล้เคียง กดเข้าไปเช็กสถานะ ดูรายละเอียดต่าง ๆ ของจุดชาร์จนั้น ๆ เช่น ประเภทหัวชาร์จ เวลาเปิด-ปิด อัตราค่าบริการ เบอร์ติดต่อ ฯลฯ ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ และเมื่อชาร์จเสร็จแล้วสามารถกดจ่ายเงินผ่านแอปฯ ได้เลย

โดยอัตราค่าบริการในการชาร์จไฟฟ้าที่ ออน-ไอออน อยู่ที่ประมาณ 7-7.25 บาท/kWh และค่าบริการช่องจอด สะดวกที่ไหนขับเข้าไปได้เลย ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศ อาคารจอดรถ Energy Complex (EnCo), EECi วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง, คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา, เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์, เพลิ นนารี มอลล์ วัชรพล และสัมมากร เพลส รามคำแหง เป็นต้น

คงจะดีไม่น้อยหากในอนาคตประเทศไทยมี EV Charging Station ที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตของ กลุ่ม ปตท. ที่ยึดมั่นในการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคต ตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond รองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และนั่นอาจเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยเข้าถึงและหันมาใช้ EV กันมากขึ้น ไม่แน่ว่าการก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษ คงจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในเร็ว ๆ นี้