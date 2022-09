คนเมียนมาแทงกันตายที่ระนอง แห่ศพไปรอบเมือง โวยตำรวจไม่จับ นี่เราอยู่ไทยหรือเปล่า

ทุกวันนี้การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทยในหลาย ๆ ธุรกิจ มักมีแรงงานเมียนมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ เช่น ธุรกิจการประมง จนสามารถเรียกได้ว่า จ.สมุทรสาคร แทบจะถูกชาวเมียนมายึดเกือบทั้งจังหวัด ก็ไม่ใช่สิ่งที่พูดเกินจริง อย่างไรก็ตาม ก็มีอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวเมียนมาไม่น้อย นั่นคือ จ.ระนอง เนื่องจากชายแดนติดกัน





ด้านคนในพื้นที่ต่างไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่จัดการ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งเบิ้ลเครื่อง ทั้งไม่สวมหมวกกันน็อก



วันที่ 23 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness มีการโพสต์คลิปชาวเมียนมากลุ่มหนึ่งนั่งท้ายรถกระบะขับไปรอบเมือง และมีมอเตอร์ไซค์อีก 20-30 คันวิ่งตามหลัง เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับคนรอบข้างไม่น้อยส่วนในรายละเอียด ทางเพจระบุว่า ที่ จ.ระนอง เกิดเหตุวัยรุ่นเมียนมาแทงกันตายขึ้น แล้วก็นำศพคนตายมาแห่รอบเมืองตามที่เห็นในคลิป ซึ่งคลิปนี้ก็มาจากเฟซบุ๊กของชาวเมียนมา เห็นได้ว่าไม่มีความเกรงกลัวกฎหมาย ส่วนตำรวจก็นิ่งเฉยขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแซะกันว่า ตอนนี้ จ.ระนอง คือส่วนหนึ่งของประเทศเมียนมาหรือเปล่า เพราะคนเมียนมาอยู่ที่นี่เยอะเหลือเกิน บางส่วนก็มองว่า นี่คือการเลียนแบบเด็กแว้นของไทยใช่ไหม