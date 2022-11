คิง เพาเวอร์ ปิดฉากยิ่งใหญ่ ! THE POWER BAND 2022 Season 2 ได้ 3 สุดยอดวงดนตรีหน้าใหม่

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 THE POWER BAND 2022 Season 2 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละคร อักษรา คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จับมือกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของประเทศ Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand เฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน ! กล้าทำ ! เพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท รวมถึงโอกาสการร่วมทำเพลงและ MV กับค่าย Muzik Move