OPPO จัดงาน OPPO INNO DAY 2022 "Empowering a Better Future" พร้อมจัดเต็มนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด เพิ่มขีดความสามารถให้กับอนาคตที่ดีกว่า



กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงเทคโนโลยีประจำปีจาก OPPO ในปีนี้ OPPO INNO DAY 2022 มาด้วยคอนเซ็ปต์ "Empowering a Better Future" เพิ่มขีดความสามารถให้กับอนาคตที่ดีกว่า โดยงานจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน OPPO ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับ Smart Initiatives ทั้ง 4 ด้านอย่าง smart entertainment, smart productivity, smart health และ smart learning

MariSilicon X Imaging NPU สุดล้ำ, OPPO Find N สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจาก OPPO และ OPPO Air Glass แว่นตาอัจฉริยะ รวมถึงได้มีการอธิบายและสรุปจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ตัว แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดังนี้

OHealth H1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพสุดล้ำมาพร้อมการตรวจสอบสุขภาพแบบ 6 in 1

OPPO เผยโฉม OHealth H1 ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสุขภาพที่รวมฟังก์ชันการตรวจสอบสุขภาพแบบ 6 in 1 ไว้ในอุปกรณ์เดียวอย่างการตรวจวัดออกซิเจนในเลือด, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจฟังเสียงหัวใจและปอด, อัตราการเต้นของหัวใจ, อุณหภูมิร่างกาย และการติดตามการนอนหลับ มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยแบะน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษเพียง 95 กรัม พกพาสะดวกและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

MariSilicon Y Bluetooth audio SoC ทรงพลัง

หลังจากที่ OPPO ได้มีการเปิดตัว MariSilicon X Imaging NPU ที่ OPPO เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองในงาน INNO DAY 2021 ในปีนี้ OPPO ได้เปิดตัว MariSilicon Y Bluetooth audio SoC ใหม่ โดยสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีกระบวนการ N6RF ขั้นสูงสุดที่พัฒนาโดย TSMC มาพร้อม Pro Bluetooth Pack ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเพิ่ม Bandwith Bluetooth มากถึง 50% เมื่อเทียบกับ Bluetooth SoC สเปคสูงสุดในตลาด โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวแปลงสัญญาณ URLC เอกสิทธิ์เฉพาะ และ NPU เฉพาะที่มีกำลังประมวลผลสูงสุด 590 GOPS บนอุปกรณ์ MariSilicon Y สามารถส่งสัญญาณเสียงแบบไม่บีบอัดที่ชัดเจนเป็นพิเศษ 24 bit/192kHz ผ่าน Bluetooth เป็นครั้งแรก มอบประสบการณ์เสียงระดับคุณภาพ

OPPO Air Glass 2 แว่นตาอัจฉริยะรุ่นล่าสุด

ทั้งนี้ OPPO ประเทศไทยก็ได้มีการยกผลิตภัณฑ์ใหม่สุดล้ำต่าง ๆ จาก OPPO มาจัดแสดงแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน "OPPO INNO DAY Thailand 2022" ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ นำโดย คุณชานนท์ จิรายุกุล ประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร แห่งประเทศไทย และคุณพฐนนท์ อมรประดิษฐ์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OPPO ประเทศไทย



งาน OPPO INNO DAY Thailand 2022 เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาโดยตลอด พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญ ตามพันธกิจของ OPPO อย่าง "Technology for Mankind, Kindness for the World"

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ IoT ล้ำสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็น OPPO Smart TV, OPPO AR Glass, OPPO Pad Air และ OPPO Band 2 ให้ทุกคนได้ลองสัมผัสและทดลองใช้กันภายในงาน