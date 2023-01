คนสิงคโปร์แอบเอือมเบา ๆ กระเป๋าแบรนด์ไทยชื่อดัง ดังในไทยไม่พอ ดังไปถึงต่างประเทศ เห็นละลานตาจนตั้งไอจีมาล้อ ด้านคอมเมนต์ล่อกันยับ กระเป๋าเกร่อ หรือ อยากสะพายอะไรก็ทำไป ไปตัดสินคนอื่นทำไม







เชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองไทย จะเดินห้าง ขึ้นบีทีเอส เดินตลาดนัด อย่างไรก็ต้องผ่านตาคนสะพายกระเป๋าแบรนด์ดังอย่าง Gentlewoman แบรนด์ของคนไทยกับรุ่นยอดฮิตตลอดกาลถล่มทลาย GW TOTE BAG ที่ราคาไม่สูง จับต้องได้ง่าย จุของได้เยอะ และเข้าได้กับทุกชุด จนทางแบรนด์ได้แตกไลน์กระเป๋าออกมามากมาย ซึ่งกระเป๋า Gentlewoman ก็ไม่ได้หยุดความดังไว้เฉพาะที่เมืองไทย แต่ยังดังไกลไปถึงประเทศสิงคโปร์ด้วย





และล่าสุด 11 มกราคม 2566 ได้มีอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่า gentlewomanbaginsg ซึ่งเป็นอินสตาแกรมที่คอยถ่ายรูปคนที่สะพายกระเป๋า Gentlewoman ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์มาลง พร้อมตั้งแคปชั่นจิกกัดเช่น





อย่างไรก็ตาม ทางแอดมินได้เผยกับ mustsharenews ว่า สาเหตุที่ทำไอจีนี้ขึ้นมา เพราะเห็นคนสะพายกระเป๋าของ Gentlewoman ถึง 4 คนใน 1 วัน และรู้สึกว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้เกลื่อนเสียเกิน เห็นได้ทุกที่จนไม่ไหว เลยตัดสินใจทำไอจีขึ้นมา และพบว่ามีคนที่รู้สึกเหมือนกัน ส่งรูปคนสะพายกระเป๋า Gentlewoman มาให้เพียบ





ในขณะเดียวกัน ก็มีคนออกมาตีกันยับในคอมเมนต์ว่า











































"ทรงผมดูดี๊ดี กระเป๋าดูแย๊แย่""แม่เจ้า กระเป๋ารุ่นสีดำเด่นท่ามกลางผู้คน""กระเป๋าที่แย่กว่ากระเป๋ายี่ห้อ Beyond the vines รุ่น Micro Dumpling คือกระเป๋ารุ่นนี้""หวังว่ากระเป๋าเล็กด้านหน้าจะใส่ศักดิ์ศรี....ของคนที่ถือกระเป๋าใบนี้ได้นะ""ตำรวจสนามบินคะ ช่วยยึดกระเป๋าใบนี้ไปเลยค่ะ""นกประเภทเดียวกันก็มักจะอยู่ด้วยกัน""คนสิงคโปร์ 2 ใน 3 กำลังเป็นโรค Gentlewoman Syndrome""กรุณาต่อคิวเพื่อเผากระเป๋าใบนี้ให้เป็นจุณ""รู้สึกแย่จริง ๆ กับคนที่ล้อเลียนคนอื่นเพื่อดึงดูดความสนใจเข้าหาตัวเอง ดราม่ากระเป๋า Charles and Keith ก็ที แล้วก็มากระเป๋าใบนี้อีก และพวกเขาคิดว่าตัวเองฉลาดด้วยการพูดจาส่อเสียดคนอื่น หรือตั้งแคปชั่นว่าคนอื่น""กระเป๋าใบนี้ไม่ได้ผิดอะไร ถ้าจะผิดก็คือกรอบความคิดของคนที่ชีวิตไร้ค่าไร้ความหมายและไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าการพร่ำบ่นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว""แล้วกระเป๋าใบนี้มันผิดตรงไหนอะ มันเป็นกระเป๋า Tote กระเป๋าพื้น ๆ มีหลายขนาดให้เลือก ราคาถูก ซื้อได้จาก Shopee แล้วมันผิดตรงไหน""ฉันหิ้วถุงพลาสติกไปทุกที่ ไม่เห็นจะมีใครพูดอะไรเลย""มันก็แค่กระเป๋าธรรมดา สุดท้ายแล้วมันก็ตอบโจทย์การใช้งาน อย่าไปวิจารณ์คนใช้นักเลย คนใช้อาจจะมีกระเป๋าแบรนด์ราคาแพงเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้สะพายกระเป๋าปลอม""ฉันสะพายไปออฟฟิศทุกวันเพราะกระเป๋าทั้งใหญ่ทั้งจุได้เยอะ 555+ ผิดตรงไหนหว่า"