คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทย จัดงานประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพแห่งปี “THE POWER BAND 2023 Season 3” ค้นหาสุดยอดวงดนตรีหน้าใหม่เพื่อก้าวสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมเปิดรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ นี้

สายดนตรีห้ามพลาด ! กับการกลับมาของเวทีประกวดวงดนตรีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ประจำปี 2566 “THE POWER BAND 2023 Season 3” ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว จากความร่วมมือของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมทัพด้วย 6 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย อย่าง Muzik Move, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, Smallroom และ XOXO Entertainment รวมถึงพันธมิตรที่ร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด, นิตยสาร Guitar MAG, บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และ T-POP ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เฟ้นหานักดนตรีผู้มีความฝันและแรงบันดาลใจ สู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “It’s Possible’ Music Make Lifes Possible พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้” เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

สำหรับบรรยากาศภายในงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2023 Season 3 ยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเช่นเคย ประเดิมด้วยการแสดงดนตรีจากวง Jazz Passion เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศจากเวที THE POWER BAND 2022 Season 2 รุ่นประชาชนทั่วไป มาโชว์สกิลและเสียงร้องอันทรงพลังที่เอาชนะใจกรรมการเมื่อปีที่ผ่านมา ต่อด้วยช่วงไฮไลต์กับการเปิดตัวโครงการในปีนี้ นำโดย คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ร่วมพูดคุยถึงที่มาและเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพนักดนตรีไทยให้ไปไกลระดับโลก

คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จของโครงการ THE POWER BAND ใน 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อเปิดเวทีประกวดดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยมีพันธมิตรที่มากด้วยฝีมือด้านดนตรีมาร่วมมือกัน โดยเวทีนี้ไม่เพียงแต่มอบพื้นที่ในการแสดงออก แต่ยังมอบโอกาสให้นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่รักในเสียงดนตรี ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ โดยเชื่อว่าหากใครที่ผ่านเวทีนี้แล้วจะได้รับประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยม และสามารถนำไปต่อยอดสู่การเป็นนักดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศได้ในอนาคต”

ด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความพิเศษของการแข่งขันว่า “ในปีนี้เราเปิดกว้างและขยายโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักและมีความสามารถด้านดนตรีที่หลากหลายมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่อยู่คนละสถาบันก็สามารถทำวงประกวดได้ หรือการแข่งขันข้ามสนาม โดยมีการเปิดออดิชั่นทั้งหมด 5 สนาม ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงใหม่, สงขลา, นครปฐม (ศาลายา) และกรุงเทพฯ ขอเพียงมีความตั้งใจ คุณก็อาจจะเป็นทีมผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นได้”

ขณะที่ คุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ในฐานะตัวแทนค่ายเพลง เผยมุมมองว่า “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การประกวดวงดนตรีจะมีค่ายเพลงหลาย ๆ แห่งมาร่วมมือกัน ดังนั้นสิ่งที่จะได้รับบนเวทีนี้จึงมีทั้งความสุขในการเล่นดนตรี ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงโอกาสที่ดี เพราะดนตรีจะพาเดินทางไปเจอกับความเป็นไปได้ และพาไปได้ไกลกว่าที่คิด” เรียกว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ประจำปีนี้เลยทีเดียว

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากตัวแทนกรรมการและค่ายเพลงที่ร่วมในโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ของปีนี้ นำโดย อาจารย์เช่ อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมือเบสแห่งวง The Richman Toy, คุณคชภัค ผลธนโชติ (พล Clash) ผู้บริหารค่าย Boxx Music และ Zircle Muzik และคุณกฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก PLAYGROUND) ผู้บริหารค่าย Home Run Music มาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดและสีสันที่จะเกิดขึ้นบนเวที THE POWER BAND 2023 Season 3 ด้วย

ช่วงท้ายของงานยังเต็มอิ่มไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดป๊อป Serious Bacon ที่มาพร้อมเสียงเพลงใส ๆ ฟังสบาย และ Tattoo Color ตัวพ่อแห่งวงการเพลงที่มีลีลาไม่เหมือนใคร พร้อมเปิดตัวเพลงพิเศษ “ถ้าเธอไม่ไหว” โดยเป็นผลงานการคอลแลปส์ของสองวงดนตรีดังกล่าว ถึงจะต่างค่าย ต่างขั้ว แต่ก็ลงตัว ช่วยปลุกพลังให้กับรุ่นน้องรวมถึงเพื่อนร่วมเส้นทางดนตรีได้เป็นอย่างดี

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand2023 #ThePowerBand2023season3 #ItsPossible #MusicMakeLifePossible #พลังแห่งดนตรีพลังแห่งทุกความเป็นไปได้