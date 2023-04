กลุ่มสยามพิวรรธน์ โดย สยามพารากอน และไอคอนสยาม ยืนหนึ่งแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ คว้ารางวัลในงาน 2022-2023 Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นผู้นำในการพัฒนาต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก โดย สยามพารากอน คว้ารางวัลอันดับ 1 จากการโหวตแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจากผลสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และได้รับรางวัลพิเศษ Brand Impact Award สำหรับแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษจากการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ขณะที่ ไอคอนสยาม ได้รับรางวัลบริษัทที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับ 1 ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) สูงสุดในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าจากผลสำรวจ 2022-2023 Most Admired Company ในงานมอบรางวัล 2022-2023 Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand จัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาดของไทย

รางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างความตื่นตาตื่นใจ รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน

นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ สยามพารากอนได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 สำหรับแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในหมวดช่องทางการขายสมัยใหม่ของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพิเศษ Brand Impact Award ซึ่งเป็นผลจากความโดดเด่นและความสำเร็จท่วมท้นของการดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น หลากหลายรูปแบบในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งงานอีเวนต์และการเปิดตัวสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย

การได้รับการโหวตจากผู้บริโภคในครั้งนี้ แสดงถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สยามพารากอน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีผู้มาเยือนหลายสิบล้านคนต่อปี โดยในปีนี้ สยามพารากอนเดินหน้าปรับโฉมครั้งใหญ่ ยกระดับความเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกให้เป็นที่สุดของความเลิศล้ำ นำเสนอผ่านประสบการณ์เต็มรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตได้มากขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ นางธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าว

นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า นับเป็นเกียรติสำหรับไอคอนสยามที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ในปัจจัยด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) สูงสุดในกลุ่มศูนย์การค้า จากงานวิจัย 2022-2023 Most Admired Company ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของปณิธานในการสร้างไอคอนสยามให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้มาเยือน

ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งการร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรมากมายที่มีจุดแข็งในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งกับการสร้างกิจกรรมการตลาด งานอีเวนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงใจ ส่งผลให้ไอคอนสยามประสบความสำเร็จในการเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในย่านฝั่งธนบุรี และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าว

อนึ่ง นิตยสาร BrandAge สื่อด้านธุรกิจการตลาดชั้นนำของไทย จัดทำผลสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand โครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทยรายแรกที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปี โดยจัดงานมอบรางวัล 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ