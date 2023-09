ซื้อภาพวาดเก่ามา 140 แขวนไว้เฉย ๆ หลายปี ไม่คิดว่าจะแจ็กพอต มูลค่าจริง 8 ล้าน

หญิงซื้อภาพวาดเก่ามา 140 บาท แขวนไว้ในห้องนอนหลายปี จนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้า หารู้ไม่มูลค่าจริงอาจถึง 8 ล้าน เหมือนถูกแจ็กพอต



วันที่ 1 กันยายน 2566 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ภาพวาดศิลปะที่หญิงคนหนึ่งบังเอิญซื้อมาเมื่อ 6 ปีก่อน จากร้านขายของมือสองในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ สหรัฐฯ ในราคาเพียง 4 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 140 บาท) ทำให้เธอเตรียมรับทรัพย์เหมือนถูกรางวัลแจ็กพอต เมื่อภาพดังกล่าวอาจมีมูลค่าที่แท้จริงหลายแสนดอลลาร์สหรัฐ หลังผู้เชี่ยวชาญค้นพบว่าเป็นชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ด้านศิลปะชาวอเมริกัน



ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 หญิงรายหนึ่งผ่านไปพบภาพวาดดังกล่าวในร้านขายของมือสอง ขณะที่เธอกำลังมองหากรอบรูปที่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อนำไปขายได้ เธอซื้อภาพดังกล่าวมาในราคา 4 ดอลลาร์สหรัฐ และนำกลับมาบ้านโดยไม่รู้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับภาพวาด



แต่กลายเป็นว่างานศิลป์ชิ้นนี้ กลับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ N. C. Wyeth ซึ่งมีกำหนดเปิดประมูลในวันที่ 19 กันยายน นี้ ผ่านทางบริษัทประมูล Bonhams Skinner โดยคาดว่าจะมีราคาจากการประมูลระหว่าง 150,000 - 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.2 - 8.7 ล้านบาท)



ด้านหญิงผู้โชคดีที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ กล่าวกับทางบริษัทประมูลว่า "ฉันเคยพูดเล่น ๆ ว่าภาพวาดนี้อาจเป็นของจริง"



รายงานเผยว่า ภาพวาดนี้ถูกแขวนประดับอยู่ในห้องนอนของหญิงรายนี้มานานหลายปี ก่อนจะถูกเก็บเข้าตู้เสื้อผ้า และถูกรื้อเจออีกครั้งระหว่างการทำความสะอาดบ้านในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งครั้งนี้เธอตัดสินใจถ่ายภาพไปโพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก จนคนที่เคยนำงานศิลป์ของ N. C. Wyeth ไปจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์มาพบเข้า และเข้ามาให้คำแนะนำแก่เจ้าของภาพ เพราะมั่นใจมากว่าภาพนี้น่าจะเป็นของจริง



ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post