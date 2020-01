สรุปไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ อเมริกา-อิหร่าน จากมิตรเป็นศัตรู และอาจนำไปสู่สงคราม

เปิดไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน จากมิตรภาพที่แสนดี กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาต ความบาดหมางรุนแรง จนอาจเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3

ปี 1953 สหรัฐฯ รุกราน อิหร่าน

ปี 1957-1968 จุดเริ่มต้นเหตุมิตรภาพ

ประธานาธิบดีดไวต์ ไฮเซนฮาวร์ (Dwight Eisenhower) มีความริเริ่มเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งอิหร่าน โดยทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคี Cooperation Concerning Civil Uses of Atoms ว่าด้วยการใช้นิวเคลียร์อย่างสันติ ต่อมา พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเตหะราน ซึ่งอิหร่านก็เริ่มได้รับแร่และเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ



นอกจากนี้แล้วสหรัฐฯ ยังได้ส่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ให้อิหร่าน ความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นไปด้วยดี จากนั้นอิหร่านได้ลงนามในสนธิสัญญายืนยันว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และได้รับอนุญาตให้พัฒนาโครงการด้านนิวเคลียร์ในระดับพลเรือนต่อไป