คลิปหดหู่ สวนสนุกจีนโดนประณามยับ หลังจับหมูโดดบันจี้จั๊มพ์ขำ ๆ ก่อนส่งโรงเชือด

เปิดคลิปน่าสงสาร สวนสนุกจีนจับหมูโดดบันจี้จั๊มพ์ เพื่อฉลองบันจี้จั๊มพ์เปิดใหม่ ก่อนส่งไปฆ่า สุดท้ายโดนประณามยับ ชาวเน็ตรับไม่ได้ ชี้โหดร้ายและทารุณสัตว์ ล่าสุดต้องออกมาขอโทษ



วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า สวนสนุก Meixin Red Wine Town ในเทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตอนทางกลางจีน ได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและสร้างกระแสโกรธแค้นไปทั่วสังคมออนไลน์ หลังจากที่พวกเขาจับหมูกระโดดบันจี้จั๊มพ์สูง 68 เมตร ในกิจกรรม บันจี้จั๊มพ์หมูทองทำ (Golden Pig Bungee Jump) เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดเครื่องเล่นบันจี้จั๊มพ์แห่งใหม่



โมเมนต์น่าตกใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา โดยผู้ชาย 2 คน ลากหมูตัวใหญ่ น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ขึ้นมาบนบันจี้จั๊มพ์ ก่อนจะช่วยกันจับมันมัดกับเชือก ซึ่งหมูที่น่าสงสารก็ดิ้นและส่งเสียงร้องหวีด ๆ อยู่ตลอดเวลา จากนั้นพวกเขาก็จับหมูโยนลงไป



จากภาพและคลิปวิดีโอที่แชร์บนอินเทอร์เน็ต เผยให้เห็นภาพหมูถูกผลักลงมาจากเครื่องเล่น เด้งไปเด้งมา และห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศ บนตัวมันมีเชือกรัดตัวอยู่อย่างแน่นหนา ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม หมูตัวนี้ก็ถูกส่งเข้าสู่โรงเชือด



ในปัจจุบัน จีนยังไม่มีการลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องทารุณกรรมสัตว์ แต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และได้เรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิสัตว์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความตกใจแก่สังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก



ชาวเน็ตได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นการทำการตลาดที่เลวร้ายมากและโหดร้าย แม้ว่าคนจีนจะฆ่าหมูกินเป็นอาหารอยู่ทุกวัน และหมูตัวนี้ก็จะถูกฆ่าอยู่แล้ว แต่การฆ่าหมูเพื่อบริโภค กับการจับหมูมาทรมานเพื่อความสนุกของมนุษย์ มันแตกต่างกันมาก



ขณะที่ เจสัน เบเกอร์ รองประธานอาวุโสขององค์กรพิทักษ์สัตว์ PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ก็ได้ออกมาประณามสวนสนุกแห่งนี้ เขาเปิดเผยกับบีบีซีว่า มันเป็นการทารุณสัตว์ที่เลวร้ายที่สุด หมูมีความรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวเหมือนกับคนเรา และการโปรโมตทางการตลาดที่น่ารังเกียจนี้ควรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย



ทางด้านสวนสนุก Meixin Red Wine Town ก็ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่าพวกเขาได้รับรู้ถึงกระแสตอบรับในแง่ลบที่เกิดขึ้นแล้ว ทางสวนสนุกยอมรับเสียงวิจารณ์ด้วยและอยากขอโทษสังคมด้วยใจจริง หลังจากนี้เป็นต้นไป ทางสวนสนุกจะพัฒนาปรับปรุงการทำงานด้านการตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดีที่สุด