ย้อนกระทู้แหก ฌอน บูรณะหิรัญ เมื่อ 3 ปีก่อน จับโป๊ะแฟนคลับ ของจริงหรือหน้าม้า ?!

โซเชียลขุดกระทู้ ฌอน บูรณะหิรัญ โดนแหกตั้งแต่ 3 ปีก่อน คิดให้ดี ๆ ก่อนจะจ้างไปเป็นวิทยากร พบตอนนี้เสียงแตกออกเป็น 2 จับโป๊ะว่าคนอวยฌอนอย่างจริงใจ หรือเป็นแค่หน้าม้า หลังพบหลายคนไม่มีประวัติใด ๆ ในการเป็นสมาชิก เหมือนสมัครสมาชิกมาเพื่ออวยฌอนเท่านั้น

















ล่าสุด (3 กรกฎาคม 2563) โลกออนไลน์ ได้มีการขุดกระทู้ใน เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ซึ่งถูกตั้งกระทู้ไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หรือช่วง 3 ปีก่อนจะมีการจับโป๊ะไลฟ์โค้ชหนุ่ม โดยเนื้อหาด้านในวิจารณ์การทำงานของ ฌอน ในฐานะวิทยากร ที่ดูจะไม่มีความพร้อม ทั้งเรื่องการเตรียมไฟล์การนำเสนอ ไม่ทำการบ้านเกี่ยวกับองค์กรที่เชิญมาพูด การพูดก็ฟังยาก จับประเด็นได้ยาก การนำเสนอก็ชวนอึดอัดตลอดครึ่งชั่วโมง การนำเสนอต่าง ๆ นั้น เหมือนเป็นคลิปแนวเมนเทอร์สอนวัยรุ่นมากกว่า แต่จะมาบรรยายให้คนทำงานฟังดูไม่ใช่ เพราะตัวฌอนเองยังดูไม่เข้าใจตัวของตัวเอง ซึ่งเจ้าของกระทู้มองว่า ฌอน ไม่เหมาะกับการเป็นวิทยากรให้บริษัทหรือบุคคลากรวัยทำงาน









ต่อมา ฌอน ได้มาตอบกระทู้ดังกล่าว ขอโทษที่ไม่สามารถทำให้เจ้าของกระทู้ประทับใจได้ โดยในงานนั้นมีปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ไมค์เสียงไม่ออก สไลด์ที่เตรียมไปถูกเปลี่ยนหน้างาน และถูกตัดเวลาการพูดลงเกือบครึ่ง พร้อมรับว่า ตัวเองอาจจะทำได้ไม่ดีเท่านักพูดท่านอื่น แต่ที่รับงานนี้เพราะอยากตอบแทนสังคมและผู้คนที่สนับสนุน รวมทั้งอยากก้าวข้ามความกลัวที่จะพูดต่อหน้าผู้คน ซึ่งไม่ได้ทำเพื่อหวังเงิน เพราะรายได้หลักของตนมาจากธุรกิจส่วนตัวไม่ได้มาจากการเป็นวิทยากรแต่อย่างใด โดยขอโทษหากสิ่งที่แลกเปลี่ยนในวันนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่าน ซึ่งจะนำวิจารณ์ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไป









ทั้งนี้กระทู้ดังกล่าว มีสมาชิกบางส่วนขุดกระทู้ขึ้นมาให้กำลังใจ ฌอน บูรณะหิรัญ อีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งยังมีบางส่วนตำหนิไปถึงเจ้าของกระทู้ว่าเป็นฝ่ายที่ควรจะทบทวนตัวเอง แต่เจ้าของกระทู้ก็กลับมายืนยันอีกครั้งว่า สิ่งที่อธิบายไปทุกอย่างเป็นความจริง เสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปมาเป็นหลักฐาน และหาก ฌอน พัฒนาตัวเองเป็นวิทยากรที่ดีได้จริง ในอนาคตกระทู้นี้ก็คงจะตกไปเอง









บางส่วนยังมองว่า คำชี้แจงของ ฌอน ในกระทู้นี้ เต็มไปด้วยการปัดความรับผิดชอบ ทั้งที่ความจริงคือเป็นฝ่ายที่ไม่พร้อมเอง เช่นการโทษว่าสไลด์ไม่ดี ทั้งที่คนทำสไลด์ก็คือฌอน ขณะที่บางส่วนยังตั้งข้อสงสัยอีกว่า สมาชิกหลายคนที่เข้ามาอวย ฌอน ในกระทู้นี้ ทำไมไม่เคยมีประวัติตั้งกระทู้ใด ๆ มาเลยในช่วงก่อนหน้านี้ เหมือนเป็นการสมัครมาเพื่ออวยฌอนโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คนที่ชื่นชมฌอนในกระทู้นั้นที่กล้ายอมรับผิด บางคนก็มีประวัติการตั้งกระทู้ พูดคุยกับสมาชิกคนอื่นเช่นกัน











นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกแฉเพิ่มเติม เมื่ออดีตแฟนคลับบางส่วนเผยว่า รู้สึกผิดหวังมากหลังเคยจะซื้อ ริสแบนด์ ที่ ฌอน เคยผลิตมาขายพร้อมข้อความให้กำลังใจว่า This Too Shall Pass ชิ้นละ 199 บาท ซึ่งหนุ่มคนนี้ตั้งใจที่จะซื้อ เพราะช่วงนั้นประสบปัญหาในชีวิต ประกอบกับอินในสิ่งที่ณอนพูด แต่เมื่อสอบถามไปกลับถูกถามว่าจะซื้อ 200 ชิ้น (39,800 บาท) หรือ 400 ชิ้น (79,600 บาท) เมื่อแจ้งว่าอยากได้แค่ 2 ชิ้น ไลฟ์โค้ชหนุ่มอ่านข้อความและไม่ได้ตอบกลับอีกเลย





































































อย่างไรก็ดี หลังจากที่โลกออนไลน์แฉพฤติกรรมหลายอย่างของ ฌอน ในปัจจุบัน ทำให้กระทู้นี้ถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยหลายคนชื่นชมเจ้าของกระทู้ที่กล้าพูดความจริงตั้งแต่ 3 ปีก่อน แม้จะต้องถูกแฟนคลับไลฟ์โค้ชตามมาถล่มอย่างหนัก