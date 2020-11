คิง เพาเวอร์ ส่งกำลังใจให้คนทั่วโลก ผ่านเสื้อเลสเตอร์ ซิตี้ THAILAND SMILES WITH YOU

คิง เพาเวอร์ ส่งกำลังใจจากคนไทยให้คนทั่วโลกผ่านข้อความ "THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม" บนหน้าอกเสื้อสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้

คิง เพาเวอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้คนทั่วโลกผ่านรอยยิ้มของคนไทยในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการจดจำให้กับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ ที่มีผู้ติดตามชมการแข่งขันหลายพันล้านคนทั่วโลก

โดยในพิธีเปิดโครงการ มีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า “โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม เป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรี จากจดหมายเปิดผนึกถึงภาคเอกชน นำเสนอผ่านวิถีของความเป็นไทยที่เปี่ยมด้วย ‘รอยยิ้ม’ และมิตรภาพจาก ‘รอยยิ้ม’ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำของคนไทย เป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงความห่วงใย และการให้กำลังใจ เข้าถึงได้ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ และทุกวัย จึงเป็นที่มาของโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม

โดยร่วมกับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ ซึ่งคนทั่วโลกจะได้เห็นคำว่า ‘THAILAND’ SMILES WITH YOU บนหน้าอกเสื้อนักเตะสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ครั้งแรกในโลก ! ตลอดฤดูกาล 2020-2021 และชื่อของโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU จะปรากฏบนสื่อภายในสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม ณ เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ รวมถึงสื่อโซเชียลต่าง ๆ ของสโมสร ที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคนทั่วโลก พร้อมด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU โดยนักเตะสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงการจัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU ซึ่งจะจำหน่ายในประเทศไทย จำนวน 10,000 ตัว และรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 อื่น ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน”

คาดว่าโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม จะช่วยสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดี รวมถึงการระลึกถึงความเป็นมิตรของคนไทยที่ตราตรึงในใจของนักเดินทางทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นโอกาสในการตอกย้ำเอกลักษณ์ของคนไทยครั้งสำคัญในระดับสากล นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU ว่า “เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลส่งจดหมายเปิดผนึกถึงภาคเอกชนที่มีกำลังเพียงพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจในวิกฤตการณ์โควิด 19 เป็นโครงการที่ดีในการส่งผ่านกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั่วโลก ให้มีกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน และสร้างความหวังในการที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยรอยยิ้มของคนไทยทุกคน โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่างกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้เครือข่ายธุรกิจระดับสากลเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผู้สนใจติดตามชมการแข่งขันหลายพันล้านคนทั่วโลก” และนายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าจากโครงการดังกล่าว จะสามารถทำให้ทั่วโลกจดจำกำลังใจผ่านรอยยิ้มและเป็นสื่อกลางให้ผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนเมืองไทย ผ่านการเดินทางและการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

ด้านนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การจัดโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวไปยังผู้คนทั่วโลก และยังเป็นสื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทย และมิตรภาพจากคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักและดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเรามายาวนาน จึงมั่นใจว่า โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม จะนำพากำลังใจและมิตรภาพจากคนไทยไปถึงคนทั่วโลก ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

ใครที่สนใจเสื้อรุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU จะวางจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 10,000 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 อื่น ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยจะเปิดให้ทำการจองผ่าน WWW.THAILANDSMILESWITHYOU.COM ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป