"เมืองสุขสยาม อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค สุขภาพดี เสริมบารมี วิถีบุญ" จัดทัพอาหารเจ 4 ภาค ยิ่งใหญ่

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า "เพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจที่คนไทยเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี ปีนี้นับเป็นการจัดเทศกาลกินเจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของเมืองสุขสยาม ปีนี้ยังคงคอนเซ็ปท์ อาหารเจจานเด่นระดับตำนาน จาก 4 ภาคทั่วไทย โดยมีไฮไลท์ 7 เต้าหู้ทั่วทิศ รวมตัวกันประชันอัตลักษณ์เด่นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรก เต้าหู้เหลือง ในตำนาน จากหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน เต้าหู้ดำ จากเจ๊อั้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เต้าหู้ขาวแข็งออร์แกนิค จากมาดามเต้าหู้ จ.เชียงใหม่ เต้าหู้ขาวอ่อนใบตอง และ ฟองเต้าหู้สด จากเล่งเฮง กรุงเทพฯ น้ำเต้าหู้100 ปี จาก จ.ขอนแก่น และ เต้าฮวยน้ำขิง จากดาหลา เต้าฮวย เจ้าเก่าตลาดสมเด็จ กรุงเทพฯ ประชัน 7 เมนูเส้นเจทั่วไทย หมี่เบตง ตราลูกท้อ จ.สงขลา หมี่เตี๊ยว ลิ้มเลี่ยงฮง ราชบุรี ฯลฯ ที่ห้ามพลาด 7 เมนูเห็ดเจ เห็ดออรินจิย่าง ยากิโซบะเห็ดรวม จากฟาร์มเห็ดออร์แกนิค By FF-Farm จ.ปทุมธานี แหนมเนืองเห็ด นิจจังฟาร์ม ฟู้ดส์ จ.ราชบุรี เห็ดอบกรอบ ฟาร์มเห็ดครูกานต์ จ.ลำปาง ที่พร้อมประชันเมนูให้เทศกาลกินเจ ไม่จำเจอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเมนูเจเจ้าเด็ดที่ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานอีกกว่า 300 เมนู อาทิ ข้าวหมกไก่เจ บ้านครัวทิพย์ By คุณแม่ลักษมี ข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม ร้านตาละลักษมณ์ ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮ่องกง ภัตตาคารกอกใจเจ๋าเหล่า หมั่นโถวไส้มะพร้าวน้ำหอม สุธาทิพย์ จ.นครปฐม กุ้ยช่ายราชวัตร ชาชัก โกปี้มุสลิม จ.สงขลา น้ำนมข้าวโพด ภูใยใสฟาร์ม จ.นครราชสีมา ส่งมอบความอร่อยเมนูเจจากทั่วไทย และอิ่มอร่อยกับ เมนูหม้อจุ่มซุปเต้าหู้ รวมสารพัด 10 เต้าหู้ให้ได้เลือกอร่อยแบบไม่จำเจ จากร้านอีสานจิ้มจุ่ม และอีกหลากหลายเมนูให้ได้มาลิ้มลองกัน

ไอคอนสยาม คัดสรรสารพันเมนูเจสุดพิเศษจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 100 เมนู

ไฮไลท์พิเศษของเทศกาลอาหารเจปีนี้ ไอคอนสยาม ยังรวบรวมเมนูอาหารเจขึ้นชื่อ จากร้านอาหารดัง ทั้งอาหารคาว และอาหารหวานมาให้เลือกรับประทานในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันมากกว่า 100 เมนู เริ่มด้วยร้านอาหารสไตล์อีสาน คาเฟ่ ชิลี่ กับเมนูอาหารเจรสจัดจ้าน อาทิ แกงลาวเห็ดเจ, ลาบข้าวปุ้นเจ, หรือจะอิ่มอร่อยแซ่บๆ ไปกับเมนู ตำลาวปลาร้าเจ, ลาบเห็ดรวมจาก แซ่บอีลี่ สำหรับคนที่ชอบอาหารเจแบบไทยๆ ขอแนะนำเมนูพะแนงเต้าหู้, ขาเห็ดผัดกระเพรากรอบ จากบ้านขนิษฐา, นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยรสเด็ด อาทิ ต้มยำน้ำข้นไก่เจ, ผัดคะน้าปลาเค็มเจ มาให้ลิ้มรสความอร่อยจากกับข้าวกับปลา พร้อมด้วยความอร่อยจากร้านอาหารอีกมากมายในไอคอนสยาม ได้แก่ Greyhound Café, รสนิยม, เลลาว, แม่ศรีเรือน, เนื้อคู่, Grand Palace, Coffee Beans by Dao, Nara, Maimai Noodle และ ทิพย์สมัย ผัดไทยเจ ยังมีความอร่อยจากเครื่องดื่มและของหวาน อาทิ KOI The นำเสนอเมนูเครื่องดื่ม "ชาผสมนมข้าวโอ๊ต" พร้อมเมนูที่สาวกชานมต้องชื่นชอบ เมนู "Bubble Soy Milk" ชานมสูตรนมถั่วเหลือง, ชาตรามือ, Yenly Yours กับเมนูมะม่วงปั่น และขนมหวานเจจากมะม่วงน้ำดอกไม้ และThe Alley น้องกวางที่คัดสรรความสดชื่นกับชาใสและชาผลไม้ให้ได้เลือกดื่มช่วงเจ มาให้ได้ลิ้มลองอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย"

ขอเชิญร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มอร่อย อิ่มบุญ และอิ่มใจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลได้ในงาน "อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค สุขภาพดี เสริมบารมี วิถีบุญ" ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดโทร. 1338 หรือ www.sooksiam.com FB:SOOKSIAM