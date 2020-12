กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2020 พร้อมขับเคลื่อนด้วยธรรมาภิบาล

กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล จัดงาน PTT Group CG Day 2020

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด "Step to the Future : โลกยุคใหม่ในแบบ CG" พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด "Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG"



เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก ซึ่งกลุ่ม ปตท. ยังคงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ พร้อมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันของกลุ่ม ปตท.



ในปีนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ของกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียให้มั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล



งาน PTT Group CG Day ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ยังคงต้องขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร และการพัฒนาธุรกิจ (Partnership and Platform) การผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ การนำนวัตกรรมและดิจิทัลในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Technology for All) และที่สำคัญคือ การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Transparency & Sustainability)



ทั้งนี้ การดำเนินงานขององค์กร จะยั่งยืนได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบริหารและการจัดการองค์กรอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ



โดยกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ หรือ ESG คือ E-Environmental, S-Social และ G-Governance & Economics โดยดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ได้แก่ ประเทศ ภาครัฐ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน PTT Group Way of Conduct เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน