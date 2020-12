Salt Bae เชฟเจ้าของท่าโรยเกลือ แชะภาพกอดคอ ทักษิณ เรียกประธานาธิบดี อื้อหือ !

ทักษิณ ชินวัตร โผล่ร้านสเต๊ก Salt Bae เชฟตุรกี เจ้าของมีมดัง แชะภาพกอดคอ เชฟโพสต์ขอบคุณท่านประธานาธิบดีจากประเทศไทย





ภาพจาก Instagram nusr_et





กลายเป็นภาพไวรัลในอินเทอร์เน็ต หลังจากที่เชฟชื่อดังระดับโลกอย่าง นูสเร็ต โกคเจ (Nusret Gokce) เชฟชาวตุรกีที่เป็นมีมดัง เจ้าของฉายา ซอลต์เบ (Salt Bae) กับท่าโรยเกลือสุดฮิตที่ทุกคนไปทำตาม และทำให้ร้านอาหารของเขาโด่งดังคิวแน่น เซเลบจากทั่วโลกต้องมาลองลิ้มชิ้มรส ได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมกอดคอกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ขณะเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านสเต๊ก และมีการทำท่าโรยเกลือแบบเชฟด้วย









"Thank you for visiting Mr.President. Thailand president" (ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมเยือน ท่านประธานาธิบดี, ประธานาธิบดีของไทย)

หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างก็ฮือฮาและมีการพูดถึงภาพดังกล่าวอย่างมากมาย อีกทั้งเชฟก็มีผู้ติดตามจากทั่วโลกกว่า 32 ล้านคน









ภาพจาก Instagram nusr_et





ภาพจาก Instagram nusr_et

ภาพจาก Instagram nusr_et

โดยเชฟ นูสเร็ต โกคเจ ได้เขียนข้อความลงบนไอจีสตอรี่ด้วยว่า