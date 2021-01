อมาโด้ ประกาศเป้าปี 2564 แตะ 3,000 ล้านบาท หลังยืนหนึ่งเติบโตเหนือตลาด ปิดปี 2563 ด้วยยอดขาย 2,298 ล้านบาท เติบโต 231.14% เป็นมูลค่าถึง 1,600 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดรวม วิตามินและอาหารเสริมที่เติบโต 8.5% พร้อมกางแผนธุรกิจ ชู 3 กลยุทธ์หลัก เตรียมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกไตรมาส ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ด้วยคำมั่นสัญญา "We Live For Your Health" ส่งแบรนด์ครองใจผู้บริโภค พร้อมเดินกลยุทธ์ต่อยอดช่องทางขายทรงประสิทธิภาพภายใต้กลยุทธ์ Real-Time Strategic Platform สร้างธุรกิจใหม่เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผนึกเข้ากับ Data Driven Marketing ชูหมัดเด็ดเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ "Amado Shopping" เขย่าวงการทีวีโฮมช้อปปิ้งด้วยจุดแข็งคิด "GP" ต่ำเพียง 25% รวมเรตติ้งประสิทธิภาพจากช่องทีวีชั้นนำของประเทศ และจัดโปรโมชั่นสินค้าจับกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละช่องได้แบบเฉพาะเจาะจง ตั้งเป้าปีแรกกวาดรายได้ 1,000 ล้านบาท ผงาดขึ้นแท่นท็อป 1 ใน 10 ของตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้งไทย จากการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตลาด เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายได้ 2เท่า ลุยเดินหน้าเข้า ตลท.