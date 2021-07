การได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังนั้นเป็นเหมือนความฝันของใครหลาย ๆ คน แต่มันจะเก๋แค่ไหนถ้าเราจะได้เป็นเจ้าของทั้งหมู่บ้านไปเลย แถมหมู่บ้านที่ว่ายังมีพร้อมข้อเสนอชวนจูงใจ ในราคาเพียงแค่ 125,000 ปอนด์ หรือราว 5.5 ล้านบาท เท่านั้น







ตำนานเล่าว่า เลดี้ผู้นี้เคยปลูกต้นแอชไว้ 3 ต้น ข้าง ๆ โบสถ์ และทำนายว่าโบสถ์จะแยกออกจากกันเมื่อต้นไม้นี้มีความสูงถึงหลังคาหน้าจั่วของโบสถ์ ซึ่งหลังจากนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริง ๆ หลังคาโบสถ์ดังกล่าวพังถล่มลงมาระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และโบสถ์แห่งนี้ก็ไม่เคยถูกใช้อีกเลยนับจากนั้น

ภาพจาก Google Maps





ทางด้าน Goldcrest นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เผยข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร พบว่าในปี 2384 เหลือผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพียง 17 คนเท่านั้น และในปี 2434 ลดเหลือ 7 คน โดยทั้งหมดอาศัยอยู่ในบ้านของนายท่าเรือ กระทั่งปี 2469 พื้นที่ดังกล่าวก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างโดยสมบูรณ์





หมู่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่า The Old Village of Lawers หรือหมู่บ้านเก่าแห่งลอเวอร์ส สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงริมทะเลสาบลอฟเทย์ รายล้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามในสกอตแลนด์ ภายในหมู่บ้านมีซากอาคารที่เปรียบเสมือนบันทึกของประวัติศาสตร์ ผู้ที่ได้ครอบครองหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้ทำเลสุดยอดวิวสวยและชายฝั่งส่วนตัวไปครอบครอง แต่ยังอาจจะได้ของแถมเป็นตำนานหลอนอันเลื่องลืออีกด้วยโดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์อินดี้ 100 รายงานว่า หมู่บ้านผีสิง The Old Village of Lawers ขนาด 3.31 เอเคอร์ ถูกนำกลับมาขายทอดตลาดอีกครั้งในราคา 125,000 ปอนด์ ผ่านบริษัทนายหน้า Goldcrest ซึ่งยอมรับว่าภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีซากอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ถูกครอบครองโดย เลดี้แห่งลอเวอร์ส (The Lady of Lawers) ที่ว่ากันว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ข้อมูลจาก เดลี่เมล เผยอีกว่า เลดี้ผู้นี้ยังเคยทำนายเรื่องยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟ ซึ่งจะข้ามผ่านพื้นที่หนึ่ง ซึ่งต่อมาพบว่ามีเส้นทางรถไฟตัดผ่านพื้นที่ที่เธอทำนายไว้จริง ๆ อีกทั้งก่อนจะมีการสร้างเรือกลไฟ เธอคนนี้ยังเคยกล่าวว่าในสักวันจะมีเรือที่ขับเคลื่อนด้วยควันเกิดขึ้นเลดี้แห่งลอเวอร์ส ยังเคยทำนายเรื่องการกวาดล้างพื้นที่เนินเขา ซึ่งต่อมาพบว่ามีผู้อาศัยจำนวนมากในท้องถิ่นถูกบีบให้ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อเปิดทางให้การทำฟาร์มแกะ หลายต่อหลายครั้งที่เจ้าของที่ดินปรับขึ้นค่าเช่า จนในที่สุดผู้คนก็ทยอยย้ายถิ่นฐานออกไปอย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำทำนายหลอน ๆ ของเธอก็คือ ผู้ใดก็ตามที่โค่นต้นแอชที่เธอปลูกไว้ จะต้องพบกับจุดจบที่อับโชค ซึ่งปรากฏว่าในศตวรรษที่ 18 จอห์น แคมป์เบลล์ เกษตรกรในท้องถิ่น ได้ทำการตัดต้นไม้ดังกล่าว นับจากนั้นเขาก็พบเจอกับโชคร้ายต่าง ๆ และถูกกระทิงที่เลี้ยงไว้ขวิดจนตาย และผู้ช่วยของเขาก็กลายเป็นบ้าอนึ่ง หมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกประกาศขายครั้งหนึ่งแล้วในราคา 100,000 ปอนด์ หรือราว 4.4 ล้านบาท เมื่อปี 2559 ก่อนจะนำกลับมาขายทอดตลอดอีกครั้งในปีนี้ ในราคาที่สูงกว่าเดิมขอบคุณข้อมูลจาก อินดี้ 100