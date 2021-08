สายการบิน Emirates ปล่อยคลิปโฆษณาสุดปัง แอร์ฯ สาว ยืนยอดตึกดูไบสูงสุดในโลก !

สายการบิน Emirates ปล่อยคลิปโฆษณาแสนเก๋ แอร์โฮสเตสสาวยืนสวย ๆ ยนยอดตึก Burj Khalifa ตึกสูงที่สุดในโลก ระฟ้า 828 เมตร



คลิปโฆษณาล่าสุดของ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (Emirates) ในชื่อ “We're on top of the world” หรือแปลว่า “เราอยู่บนจุดสูงสุดของโลก” ได้กลายเป็นคลิปไวรัลและสร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก และได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามว่าเป็นโฆษณาที่ปังสุด ๆ



คลิปโฆษณานี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผ่านทางแชนแนลยูทูบ Emirates ในคลิปเผยให้เห็นแอร์โฮสเตสสาวยืนถือป้ายข้อความสลับกันทีละแผ่น เนื้อหาว่า



“Moving the UAE to the UK Amber list has make us feel on top of the world. Fly Emirates, Fly Better”



แปลได้ว่า



“การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในแอมเบอร์ลิสต์*ของสหราชอาณาจักร ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่เหนือจุดสูงสุดของโลก บินกับเอมิเรตส์ บินที่ดีกว่า”



ตอนที่แอร์สาวยืนถือป้ายข้อความ มันดูเฉย ๆ ไม่ได้ว้าวอะไร แต่พอกล้องแพนออกไปเท่านั้นแหละ ความน่าทึ่งที่แท้จริงก็เผยให้เห็น เพราะเธอยืนอยู่บนยอดตึก เบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) ตึกสูงที่สุดในโลก !!



คลิปเผยให้เห็นความสร้างสรรค์ในไอเดียของสายการบิน ความงดงามของดูไบ และความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จ คาลิฟะ ตรงคอนเซป์ On Top of the Word อย่างแท้จริง



ข้อมูลจากทราเวลวีกลี่ ระบุว่า โฆษณาชิ้นนี้เป็นคลิปจริง ไม่มีการตัดต่อ และไม่ได้ใช้ CG ใด ๆ ทั้งสิ้น หญิงสาวยืนอยู่บนยอดตึกความสูง 828 เมตร จริง ๆ ซึ่งในโลกนี้มีคนน้อยมากที่ได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนจุดนั้น หนึ่งในนั้นคือ ชีค ฮัมดาน บิน โมฮัมเหม็ด อัล มักทูม (Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum) มกุฎการราชกุมารแห่งดูไบ



ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในการขนอุปกรณ์ปีนขึ้นไปถึงยอดสูงสูดของตึก แม้คลิปที่ออกมาจะสั้นเพียง 33 วินาที แต่พวกเขาใช้เวลาอยู่บนนั้นนานร่วม 5 ชั่วโมง



แน่นอนว่าคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ แอร์ฯ สาวคนสวยผู้กล้าหาญที่ได้ยืนบนจุดสูงสุดของโลก ทุกคนต่างอยากรู้ว่าเธอคือใคร ซึ่งเธอมีชื่อว่า นิโคล สมิธ ลุดวิก (Nicole Smith) และแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ลูกเรือของสายการบินเอมิเรตส์แต่อย่างใด