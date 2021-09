ได้เหรอ !? ศิลปินยืมเกือบ 3 ล้าน ไปสร้างงาน คืนแค่เฟรมเปล่า ชี้เป็นงานศิลป์ - ไม่คืนเงิน

ดราม่าสะเทือนวงการศิลป์ ศิลปินยืมเงินเกือบ 3 ล้าน จากพิพิธภัณฑ์ อ้างนำไปใช้สร้างผลงาน สุดท้ายส่งเฟรมเปล่า 2 กรอบ คืนมา ชี้เป็นงานศิลปะ ตั้งชื่อสุดแสบ เอาเงินแล้วเชิดหนี ยันไม่คิดจะคืนให้

วันที่ 30 กันยายน 2564 เว็บไซ indy100 และ The Guardian มีรายงานข่าวดราม่าของวงการศิลปะ เมื่อทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Kunsten Museum ทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์ก ได้ออกมาเผยว่าพวกเขาถูกศิลปินที่ชื่อ เจนส์ ฮานนิ่ง (Jens Haaning) ละเมิดข้อตกลงทางกฎหมาย หลังจากที่ตัวศิลปินได้มายืมธนบัตรที่มีมูลค่ารวม 84,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านบาท) เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชิ้นใหม่ แต่สุดท้ายกลับส่งเฟรมที่ว่างเปล่า 2 เฟรม กลับมาให้ทางพิพิธภัณฑ์แทน พร้อมอ้างว่านี่แหละคือผลงานศิลปะของเขา



เหตุการณ์ที่ทำเอาใครหลาย ๆ คนถึงกับอึ้งและคิดตรงกันว่า... แบบนี้ก็ได้เหรอ ? ยังได้รับการตั้งชื่อผลงานอย่างเจ็บแสบจากตัวศิลปินด้วยว่า "Take the Money and Run" (เอาเงินแล้วเชิดหนี)

สำหรับ เจนส์ ฮานนิ่ง เป็นศิลปินแนวคอนเซ็ปต์อาร์ต ที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2550 และปี 2553 เขาเคยสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนอำนาจและความเหลื่อมล้ำ อันเป็นผลจากอำนาจของทุนนิยม โดยการนำธนบัตรจริง ๆ มาจัดเรียงในกรอบ กระทั่งล่าสุดทาง Kunsten Museum ได้ให้เขาสร้างผลงานทั้ง 2 ชิ้นขึ้นใหม่ โดยตกลงที่จะส่งมอบธนบัตรรวมมูลค่า 84,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ศิลปินได้นำมาใช้ในการสร้างผลงานตามคำขอของเขา



อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากฮานนิ่งส่งชิ้นงานของเขามายังพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ก็ต้องอึ้งเมื่อพบว่าสิ่งที่ปรากฏบนเฟรมนั้นก็คือ ความว่างเปล่า



"เมื่อ 2 วันก่อนเปิดงานนิทรรศการ ฮานนิ่งส่งอีเมลมาแจ้งเราว่าเขาส่งผลงานใหม่มาแล้ว" ลาสส์ แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการ Kunsten museum เผย พร้อมบอกอีกว่าทางพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีเงินมากมายอะไร เงินดังกล่าวเป็นเงินสำรองที่พวกเขาเก็บไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ซึ่งพวกเขาต้องคิดอย่างรอบคอบทุกครั้งในการนำเงินทุนนี้มาใช้



แอนเดอร์สัน ชี้ว่า ตามสัญญาระหว่างพิพิธภัณฑ์กับตัวศิลปิน ฮานนิ่งจะต้องคืนเงินทั้งหมดมาภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งเขาเชื่อว่าศิลปินจะคืนเงินแก่พิพิธภัณฑ์ แต่หากไม่ยอมคืนก็คงจะต้องมีการยื่นฟ้องดำเนินคดี



แม้ทางพิพิธภัณฑ์จะบอกเช่นนั้น ทว่าฮานนิ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ ย้ำชัดว่าไม่คิดจะทำตามสัญญาแต่อย่างใด เขาไม่คืนเงิน



"งานชิ้นนี้ก็คือ... ผมนำเงินของพวกเขาแล้วหนีไป นี่ไม่ใช่การขโมยนะ ก็แค่การละเมิดสัญญา ซึ่งการละเมิดสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน" ฮานนิ่ง กล่าว



ที่ร้ายไปยิ่งกว่านั้นก็คือ ฮานนิ่งยังกระตุ้นให้คนอื่น ๆ ออกมาทำเหมือนกันด้วย บอกว่าถ้าพวกเขากำลังติดอยู่กับงานห่วย ๆ ที่ไม่ได้รับเงิน แถมยังถูกขอให้จ่ายเงินเพื่อออกไปทำงาน ก็ขอให้คว้าเอาอะไรก็ได้แล้วซัดพวกนั้นซะ



อนึ่ง ในตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์ตัดสินใจจะนำเฟรมที่ว่างเปล่าทั้ง 2 เฟรม มาจัดแสดง และยืนยันว่าเรื่องเงินที่หายไปนี้ไม่ใช่แค่ข่าวโปรโมตงานนิทรรศการ เพราะพวกเขาเป็นเวทีสำหรับแสดงงานศิลปะ ไม่ใช่คนสร้างงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ อาร์ต และพวกเขาก็งงกันสุด ๆ เหมือนคนอื่น ๆ นั่นแหละ



ภาพจาก ทวิตเตอร์ @para_paramoney



