CJ WORX ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ทศวรรษใหม่ที่เป็นมากกว่า CREATIVITY

THE RED CARBON

“THE RED CARBON” จึงเกิดขึ้น บนความเชื่อที่ว่า data คือ เข็มทิศ ในการสร้าง creativity ที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ “RED” ซึ่งย่อมาจาก RICH ENGAGEMENT DATA เกิดจากความเชื่อที่ว่า data ที่ rich จะต้องมาจาก engagement ที่แข็งแรง CJWORX เองมีความสามารถในการผลิตเนื้อหาที่สร้าง ENGAGEMENT ที่แข็งแรงจาก campaign ต่าง ๆ ที่เราปล่อยออกมา เราจึงทําให้ data ที่ได้นั้นมีความหมาย ในขณะเดียวกัน THE RED CARBON คือ ผู้ที่เอา data เหล่านั้นไปต่อยอดให้มีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก ทั้งในเชิงของ campaign performance และ business result

หนึ่งใน founder ของ THE RED CARBON ที่เราตามหามานาน คือ ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์หรือที่หลายคนเรียกว่า อาจารย์ป๊อป อดีตอาจารย์จากคณะเศรษฐศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่คลุกอยู่กับ data มากว่า 15 ปีและมีประสบการณ์มากมายทางด้าน data science และ behavioral economics อาจารย์ป๊อบ เชื่อว่า creativity มีความสําคัญมากในงาน data science “หลายคนอาจจะคิดว่า data science กับ creativity มันอยู่คนละโลก แต่ในความเป็นจริง เวลาที่เราต้องทํางานกับข้อมูลต่าง ๆ มันคือกระบวนการคิดสร้างสรรค์มันคือการตอบคําถามแบบ out of the box ดังนั้นเรามักจะเห็นว่า บริษัทที่ innovative มาก ๆ จะมีการผสมผสาน data กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างลงตัว”

อาจารย์ป๊อบกล่าว “จริง ๆ แล้วเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมาก ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล หรือแม้กระทั่งการสร้างแบบจําลองต่าง ๆ ล้วนแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ดังนั้น เส้นแบ่งระหว่างงานด้าน data science กับ creativity จึงเริ่มจางหายไป และเกิดเป็น data-driven creativity ขึ้นมา”