ฮั่วเซ่งเฮง เปิดตัวแอปฯ GOLD NOW บุกตลาดนักลงทุนทองคำยุคใหม่

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านทองคำ "ฮั่วเซ่งเฮง" บุกตลาดนักลงทุนยุคใหม่ เปิดตัว แอปพลิเคชัน GOLD NOW อย่างเป็นทางการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านตลาดทองคำของฮั่วเซ่งเฮงที่ให้บริการมากว่า 72 ปี โดยเปิดตัว แอปพลิเคชัน GOLD NOW ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการลงทุนซื้อ-ขายทองคำในยุคดิจิทัล และตอบโจย์กลุ่มลูกค้าซื้อขายออนไลน์ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว รูปแบบการเปิดบัญชีแบบไม่ต้องกรอกเอกสาร (paperless) นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง เผยว่า ในช่วงหลังจากนี้ไปธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะปรับลดวงเงินในโปรแกรม QE หรือมาตรการ QE Tapering เป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนทองคำ แอปพลิเคชัน GOLD NOW จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสนอความสะดวกที่ลูกค้าสามารถสมัครบริการด้วยตัวเองได้เลยผ่านแอปฯ ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไป

พฤติกรรมของลูกค้าในการลงทุนทองคำยุคปัจจุบัน มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน GOLD NOW แพลตฟอร์มใหม่เพื่อการลงทุนในทองคำครั้งนี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนให้กับลูกค้าที่สนใจ สามารถทำธุรกรรมทองคำได้ทุกที่ ด้วยระบบเคลียร์รายการซื้อขายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ใหม่ที่ง่ายแค่ปลายนิ้วให้กับลูกค้า เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GOLD NOW ลงทะเบียนง่ายผ่านระบบ ทำให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรในทุกรอบเวลา ล้ำไปอีกขั้น ด้วยการที่ลูกค้าไม่ต้องวางหลักประกัน เพื่อการส่งคำสั่ง และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้ลูกค้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ร้านทองหรือธนาคาร แต่ยังสามารถมารับทองคำได้ที่ฮั่วเซ่งเฮงทุกสาขาตามเวลาให้บริการของแต่ละสาขาได้เลย

นอกจากนี้ กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ยังร่วมมือกับ ธนาคารไทยพานิชย์ ในการพัฒนาให้ GOLD NOW สามารถผูกบัญชีผ่าน SCB EASY ในการชำระราคาซื้อขายเต็มจำนวน (fully paid) ได้นอกเวลาทำการธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงทุนได้ทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องวางหลักประกัน และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสการลงทุน และเลือกรับทองได้ที่ทำการของฮั่วเซ่งเฮงตามเวลาที่สะดวกได้อีกด้วย



ด้านนายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินอันทันสมัย มาผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันและบริการทางการเงินการลงทุนที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือกับ "กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง" ในครั้งนี้ ธนาคารได้นำเอาศักยภาพและขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน GOLD NOW เพื่อยกระดับและมอบประสบการณ์ในการซื้อ-ขายและลงทุนในทองคำของลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่มีบัญชี SCB EASY เชื่อมต่อระบบการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แบบอัตโนมัติเข้ากับแอปพลิเคชัน GOLD NOW ช่วยสนับสนุนให้การชำระเงินในการซื้อ-ขายเป็นแบบเรียลไทม์



สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ง่าย ๆ ผ่าน SCB EASY โดยไม่ต้องไปสาขา ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะเป็นช่วงที่สาขาร้านทองปิดให้บริการ และสามารถเลือกเก็บเครดิตการซื้อ-ขายทองเข้าพอร์ตการลงทุนในแอปฯ หรือเลือกที่จะมารับทองคำได้ที่ "ฮั่วเซ่งเฮง" ทุกสาขา นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด