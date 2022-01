MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง แจ้งกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ประจำปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประกาศ กกพ.) เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตรา ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)



ดูรายละเอียดได้ที่ : www.mea.or.th