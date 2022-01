กระแสตีกลับ น้าเน็ก บดขยี้ ไพรวัลย์ อ่านคอมเมนต์ใส่หน้า ใครจะทนนั่งให้ด่าฟรี

กำลังเป็นกระแสคุกรุ่นกันเลยทีเดียว กับรายการนินทาประเทศไทย ที่มี 4 พิธีกรพูดคุยกันในรายการ ได้แก่ น้าเน็ก, ลุงหมึก, ได๋ ไดอาน่า, และไพรวัลย์ วรรณบุตร แต่กลับกลายเป็นว่า ไพรวัลย์ซึ่งประกาศตัวว่าจะขอลาออกจากรายการ ได้ลุกออกไปเลย จนเกิดเป็นกระแสโด่งดัง และต่อมาน้าเน็กก็ยังมาบอกอีกว่า ตนมั่นใจว่าไม่ได้เอาใครมาสับในรายการ



กระแสตีกลับน้าเน็ก เอาคอมเมนต์แรง ๆ มาอ่านใส่หน้า เดี๋ยวนะ ใครจะทนนั่งให้ด่าฟรี

จากนั้น น้าเน็กก็อ่านคอมเมนต์ที่กล่าวตำหนิไพรวัลย์อย่างรุนแรง เช่น "เอาไพรวัลย์มาก็ลาก่อนครับ คนแบบนี้มีอะไรให้น่าเชื่อถือ ตอนเป็นพระสอนคนอื่นให้เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต แต่พอสึกออกมาไอ้ที่สอนคนอื่น เป็นพระนักเทศน์เบอร์ต้น ๆ ของประเทศ กลับกลายเป็นแค่คนปากจัดคนหนึ่ง เดี๋ยวแฟนคลับพี่แกก็จะมาบอกว่า ตอนนั้นเป็นพระ ตอนนี้เป็นคนธรรมดา ก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แต่ตอนที่ไพรวัลย์เทศน์ ก็เทศน์สอนคนธรรมดา ไม่ได้เทศน์สอนพระสอนเณร ฝากบอกด้วยนะครับว่า ถ้าไม่เคยใช้ชีวิต ทีหลังอย่าสะเออะไปสอนคนอื่น ผมบอกพี่แกไม่ได้ เพราะโดนแบน 555+"

น้าเน็ก กับพฤติกรรมเกทับเนียน ๆ จะบล็อกไม่ว่า ไม่ผิด แต่ผมไม่เคยบล็อกใครนะ























ในตอนแรก ดูเหมือนกระแสจะไปเทไปทางตำหนิไพรวัลย์ เรื่องความไม่มีมารยาท และตามไปขุดยันเรื่องต่าง ๆ ทั้งเวลามีคนมาด่าแล้วฟาดกลับแบบเจ็บ ๆ และยอดฟอลโลที่ลดฮวบอย่างรวดเร็ว ซึ่งไพรวัลย์ก็บอกว่า เรื่องการลาออกนั้นเรามีการคุยกันก่อนหน้านี้ในรายการแล้ว ไม่เข้าใจทำไมทุกคนต้องเหวอ และเรื่องยอดฟอลโลที่ลดฮวบนั้น หากตนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเอง ถ้าจะเลิกติดตามกันหมดก็ไม่เป็นไรแต่ล่าสุด ดูเหมือนจะเกิดกระแสตีกลับไปที่ตัวของน้าเน็กแล้ว เมื่อหลายคนมองว่า ไพรวัลย์จริง ๆ อาจจะเป็นคนฟาด ๆ ไม่มีพิษมีภัยอะไร แต่คนอย่างน้าเน็กนี่สิที่น่ากลัว ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ พูดจาดูดีแต่ในทุกคำพูดทำให้คนฟังรู้สึกเจ็บปวดเช่น ช่วงต้นรายการที่ไพรวัลย์พูดถึงกรณีที่มีคนวิจารณ์ตน ว่าสึกออกมาแล้วไม่ได้อะไรเลย นึกว่าจะมาช่วยกันพูดถึงปัญหาของพระพุทธศาสนา แต่กลับออกมาแล้วไม่พูดอะไรทั้งสิ้น รับแต่งานและฟาดทุกคนที่เข้ามาติ ซึ่งไพรวัลย์ให้เหตุผลว่า ตนเป็นคนอินดี้ ถ้ามีเรื่องที่อยากพูด ตนก็จะพูดเอง"ไพรวัลย์ ถ้าเธอจะเป็นคนสอนสังคม พูดถึงสังคม จะเป็นคนสาธารณะ จะเป็นอินฟลูฯ เอาคอมเมนต์ที่ถูกใจอย่างเดียว พอคอมเมนต์ไม่ถูกใจก็ลบ ก็บล็อก เธอควรคิดใหม่ดี ๆ เธออยากจะออกมาแรกเสริมนม ใส่xx มันก็ชีวิตเธอ ไม่มีใครไปยุ่งหรอก แต่พอคนพูดความจริงแล้วเธอกลับไม่รับฟังและบล็อกเนี่ย เธออย่ามาทำรายการพูดถึงสังคมเลย ถ้าแค่พูดถึงตัวเองยังไม่ได้"งานนี้ก็มีคนมองว่า การที่เอาคอมเมนต์ด่ามาอ่านใส่หน้ากันแบบนี้ ไพรวัลย์อาจจะหัวเราะ แต่จริง ๆ ข้างในอาจจะเจ็บปวด และถ้าไม่ชอบใจก็ไม่แปลกที่จะเดินออกมา คงไม่มีใครอยากนั่งให้คนอื่นด่าฟรี และยกตัวอย่างเทียบกับกรณี ซอลลี่ f(x) ที่ไปออกรายการ The Night of Hate Comments และอ่านคอมเมนต์แรง ๆ จากทางบ้าน พร้อมกับตอบกลับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งในรายการ ซอลลี่ยังยิ้มพูดคุยปกติ แต่ในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมาก จนเกิดเหตุสลดกับซอลลี่ในที่สุดนอกจากนี้ น้าเน็กยังมีการเกทับแบบเนียน ๆ เช่น การที่ไพรวัลย์บล็อกคนที่เข้ามาด่า เพราะมองว่านั่นคือพื้นที่เดียวที่เขาจะอธิบายได้ หากไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นก็จะให้ไปพูดตรงไหน น้าเน็กกลับบอกว่า สำหรับตนแล้ว ตนฟังเพราะมองว่าคนดูคือคนในครอบครัว เพราะเพจนี้ทำงานเป็นแบบชุมชน ลูกเพจสามารถเข้ามาด่า ถ่มถุย ตามใจชอบ เพราะนั่นเป็นธรรมชาติสุดท้าย ก่อนที่ไพรวัลย์จะลุกเดินจากไป ยังมีคำพูดของน้าเน็กที่กล่าวไปในเชิงตำหนิติเตียนไพรวัลย์ เช่น เมื่อน้าหมึกพูดถึงไพรวัลย์กับการที่ไพรวัลย์ชอบฟาด น้าเน็กก็เสริมว่าจนไพรวัลย์เอ่ยปากขอลาไปก่อน เพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์นินทาประเทศไทย หรือ เมื่อไพรวัลย์บอกว่าตนไม่อยากให้การอำลาครั้งนี้เป็นบรรยากาศมาคุ อยากให้เป็นเรื่องของความยินดี ทุกคนสบาย ๆ แต่น้าเน็กกลับเกทับว่า ตนไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าไพรวัลย์จะออก ถ้ารู้ว่าจะออกก่อนหน้านี้ก็คงให้คนเตรียมลูกโป่งอำลา แต่มารู้กลางรายการแบบนี้ ตนก็ฉิบหายแล้วเหมือนเป็นการรีบให้ไปกลาย ๆ จนได๋ยังพูดว่าจากนั้นก็มีคนไปขุดวีรกรรมน้าเน็กอีกมากมาย เช่นการล้อเลียนกระแส K-pop และเพลง Sorry, Sorry ของ Super Junior ว่าเพลงที่ฟังมันบอกอะไร สื่อความหมายไม่ได้ และล้อชื่อภาษาเกาหลีของนักร้องแต่ละคน รวมไปถึงการที่ล้อเลียน Girl’s Generation ว่า