คนสอบเฉลยเอง ดราม่าครูผู้ช่วย กับ Emergency Room แท้จริงเป็นไง ไม่ใช่แบบที่คิด !

ล่าสุด (7 กุมภาพันธ์ 2565) มีผู้ใช้ทวิตเตอร์หนึ่งระบุว่าตนเองเป็นหนึ่งในคนที่เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยครั้งนี้ ได้มีการออกมาเขียนข้อความชี้แจงถึงกระแสดราม่าดังกล่าว ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อนของคนในกลุ่ม ซึ่งโจทย์และคำตอบที่เป็นประเด็นอยู่นั้น เป็นคนละข้อกัน







ทั้งนี้ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันถึงความเข้าใจผิดว่า โจทย์ที่มีตัวเลือก สระว่ายน้ำนั้น คือข้อที่ถามว่า "Please walk don't run in the hallways (กรุณาเดิน อย่าวิ่งที่โถงทางเดิน) ควรปรากฏอยู่ที่ใด" คำตอบข้อนี้เฉลยว่า "at a school (ที่โรงเรียน)" เป็นคนละข้อกับโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับ Emergency Room











กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ตลอดคืนที่ผ่านมา กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย โพสต์ถามลงกลุ่มเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ปี 64 กับโจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ที่ว่า ผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ซึ่งคำถามถามว่า ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหน ?ทว่า คอมเมนต์จำนวนมากนั้นบอกว่าตัวเองตอบผิด ไปตอบว่า สระว่ายน้ำบ้าง หรือโรงเรียนบ้าง จนนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะมองว่า แค่คำศัพท์ง่าย ๆ ที่เป็นความรู้รอบตัว คนที่จะมาเป็นครูกลับตอบไม่ได้เสียอย่างนั้นโดยระบุว่า โจทย์ที่มีการคุยกันในกลุ่มนั้น มีอยู่ 2 ข้อ ซึ่งข้อที่ถามเกี่ยวกับ Emergency Room ไม่มีตัวเลือกคำตอบว่า สระว่ายน้ำ เพราะตัวเลือกคำตอบ สระว่ายน้ำ เป็นอีกข้อหนึ่ง ดราม่าดังกล่าวอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดระหว่างคนโพสต์ที่พูดถึงข้อหนึ่ง แต่ว่าคนคอมเมนต์กลับตอบของอีกข้อหนึ่งนั่นเอง