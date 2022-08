เปิดเทรนด์ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยมีธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้ามากมายที่น่าจับตามอง เหมาะกับคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จนนำมาสู่อุตสาหกรรมใหม่ ขับเคลื่อนไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์การใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผู้คนที่อยากมีรถเป็นของตัวเองก็เริ่มหันมามองรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งในแง่ความน่าสนใจของตัวรถที่ใช้นวัตกรรมทันสมัย ดีไซน์และออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน ประหยัดพลังงาน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย หรือจะเป็นแคมเปญภาครัฐ ที่ส่งเสริมการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างจริงจัง ทั้งลดภาษีการนำเข้า ช่วยเงินอุดหนุนคันละ 70,000-150,000 บาท และ 18,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยกรมสรรพสามิต รวมไปถึงสนับสนุนด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ราคาสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้น และเมื่อความสนใจที่มากขึ้น “ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า” ก็เริ่มแพร่หลาย ว่าแล้วเราตามไปดูกันดีกว่าว่า ในประเทศไทยมีธุรกิจอะไรเข้าตาบ้าง

Powering Life with Future Energy and Beyond

ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ EV (Electric Vehicle) ที่เห็นภาพได้ชัดเจนก็คือ EV Value Chain ของ กลุ่ม ปตท. ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันระบบนิเวศการใช้ EV ในประเทศไทยให้แพร่หลายและเข้าถึงง่าย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ โดยมีธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

ARUN PLUS รองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

เรามาเริ่มต้นกันที่ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ที่ถือว่าเป็นตัวบอสของธุรกิจ EV Value Chain ของ กลุ่ม ปตท. เลยก็ว่าได้ เป็นผู้ที่คอยดูภาพรวมและพัฒนาด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเอื้อให้คนไทยเข้าถึง EV กันได้อย่างสะดวกมากขึ้น

on-ion ยืนหนึ่งเรื่องการชาร์จรถไฟฟ้า

เมื่อใช้รถไฟฟ้า การชาร์จแบตฯ คือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย ARUN PLUS จึงมีการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion EV Charging Station) ในทำเลศักยภาพ อย่างศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับ EV ทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และแบบแบตเตอรี่ (BEV) ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “on-ion” จอง จอด จ่าย ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว รวมไปถึงจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง PTT EV Charger ในที่พักอาศัยอีกด้วย

E-Bus จุดเปลี่ยนอนาคตการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่

ในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะของไทย อาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานไฟฟ้ากับเขาบ้าง ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ก็ได้มีการทดลองใช้ E-Bus หรือรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้ามานำร่องรับ-ส่งพนักงานและผู้มาติดต่อภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ของกลุ่ม ปตท. โดยตัวถังและโครงสร้างของรถผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปพิเศษที่ผลิตในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารครบครัน

EVme เพื่อนแท้สำหรับคนอยากทดลองใช้ EV

สำหรับใครที่กำลังมองหา EV สักหนึ่งคัน ควรดาวน์โหลดแอปฯ EVme ติดเครื่องเอาไว้เลย เนื่องจากเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก สามารถเช่าขับแบบระยะสั้นและระยะยาวได้จบในแอปฯ เดียว ซึ่งมีรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ในตลาดไทยครบทุกโมเดล และยังมีบริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จและสถานีซ่อมบำรุง EV ให้อีกด้วย

Swap & Go ทางเลือกสลับแบตฯ สุดสบายของคนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

สำหรับคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มเดลิเวอรี่ ไรเดอร์ รับ-ส่งของ ต้องถูกใจกับ Swap & Go สถานีให้บริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกสบาย ขับไปต่อได้อย่างต่อเนื่อง การใช้งานก็ทันสมัย ง่าย และสะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน Swap & Go เมื่อไปถึงตู้ชาร์จก็สามารถสแกน QR Code แล้วสลับแบตฯ ใหม่ที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 3 นาที ทำรอบ คุมเวลาได้สบาย ๆ โดยในปัจจุบันมีสถานีบริการ Swap & Go ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

HORIZON PLUS ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

เมื่อแนวโน้มความต้องการใช้ EV ทั้งไทยและภูมิภาคอาเซียนเติบโตและพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม ปตท. โดย ARUN PLUS กับฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (Foxconn) จึงได้จับมือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “HORIZON PLUS” ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบการผลิต การบริหาร Supply Chain และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิต EV บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลิตรถไฟฟ้า 4 ล้อ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ออกสู่ตลาดในปี 2567 ให้ได้ 50,000 คัน/ปี เพื่อให้คนไทยได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค

เราจะเห็นได้ว่า ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายเข้ามาใช้ควบคู่กับแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการก้าวไปสู่โลกอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนทิศทางการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นคนไทยขับรถไฟฟ้ากันจนชินตาก็เป็นได้