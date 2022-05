OPPO Reno7 Z 5G จัด Workshop ถ่ายภาพพอร์ตเทรตสุดเอ็กซ์คลูซีพ ที่พัทยา จ.ชลบุรี

OPPO ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการถ่ายภาพ Portrait จัด Workshop The Portrait Expert | Sea Sunset Voyage with OPPO Reno7 Z 5G ล่องเรือยอชต์ที่พัทยา จ.ชลบุรี

ออปโป้ ไทยแลนด์ แบรนด์สมาร์ทโฟนผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพ Portrait ได้จัด Workshop เอาใจคนชอบถ่ายรูป The Portrait Expert | Sea Sunset Voyage with OPPO Reno7 Z 5G ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ พาสื่อมวลชนมาเรียนรู้การถ่ายภาพสวย ๆ ไปกับช่างภาพแฟชั่นและคอมเมอร์เชียลระดับมืออาชีพ “คุณปอน-อดิศร รัศมีรณชัย” ที่จะมาบอก Tips & Tricks การถ่ายภาพพอร์ตเทรตด้วย OPPO Reno7 Z 5G ให้สวยเป๊ะปังสนั่นพัทยา

เริ่มต้นทริปกันที่ Cave Beach Club ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ ที่มีมุมให้เลือกถ่ายภาพมากมาย เต็มอิ่มไปมื้ออาหารกลางวันที่ทางร้านจัดเต็มให้แบบจุก ๆ ก่อนจะไปเวิร์กช็อปแรกกันกับเรื่องราวและทริกดี ๆ ในการถ่ายภาพแนวพอร์ตเทรตด้วยสมาร์ทโฟนตัวท็อป OPPO Reno7 Z 5G ไม่ว่าจะเป็นการจัด Composition ของรูปด้วยการใช้เส้น Grid เพื่อสร้างจุดตัด 9 ช่อง และการสื่อสารกับนางแบบ พูดคุยเพื่อให้ได้อารมณ์และท่าทางที่ต้องการนำเสนอผ่านรูปภาพ รวมถึงการใช้ฟิลเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรูปภาพมากขึ้นด้วย และหลังจากที่ทุกคนได้รับคำแนะนำดี ๆ จากช่างภาพมืออาชีพขนาดนี้แล้ว ก็ต้องรีบคว้า OPPO Reno7 Z 5G ไปลองฝึกสกิลถ่ายรูปพอร์ตเทรตกันในทันที

เราไปดูตัวอย่างภาพพอร์ตเทรตที่ได้จาก OPPO Reno7 Z 5G กันดีกว่า น้องนางแบบว่าน่ารักแล้ว พอเจอเลนส์ AI Portrait และโหมด Bokeh Flare Portrait เข้าไปอีก บอกเลยว่าสวยละมุนสุด ๆ ขนาดให้มือสมัครเล่นมาถ่าย รูปยังออกมาดูโปร สวย ได้ภาพ Portrait หน้าชัด-หลังเบลอแบบง่าย ๆ มีโบเก้เหมือนเป็น The Portrait Expert เลยทีเดียว

หลังจากที่ได้เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ Cave Beach Club อยู่สักพักใหญ่ ก็ได้เวลามุ่งหน้าไปสู่ที่พักของเราในวันนี้ คือ Cape Dara Resort Pattaya โรงแรมหรูระดับห้าดาวริมทะเลพัทยา มองเห็นวิวทะเลได้จากระเบียงทุกห้อง ซึ่งกิจกรรมไฮไลต์สำคัญของทริปนี้ก็คือ Exclusive Yacht Party ล่องเรือยอชต์เส้นทางเกาะเป็ด พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ ตลอดการเดินทาง เพลิดเพลินไปกับปาร์ตี้ และชมดวงอาทิตย์ตกที่สวยงาม

นอกจาก OPPO Reno7 Z 5G จะขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพพอร์ตเทรตสวยแล้ว ยังมีโหมด HDR ระดับเทพที่สามารถเก็บภาพแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างสวยงาม คมชัด แสงสีครบถ้วน โดยไม่ทำให้ความสวยงามของนางแบบลดลง ด้วยการชดเชยและปรับแสงในภาพทั้งหมดให้มีความกลมกลืนมากที่สุด คงรายละเอียดของใบหน้าและพื้นหลังได้อย่างแม่นยำด้วย

ซึ่งการเวิร์กชอปถ่ายภาพพอร์ตเทรตในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การฝึกฝีมือเฉย ๆ เท่านั้นนะคะ เพราะทาง OPPO ได้มีการจัดประกวดภาพที่ถ่ายจาก OPPO Reno7 Z 5G และมีรางวัลให้ด้วย โดยมี 4 โจทย์หลักดังนี้คือ

The Portrait Expert : ภาพพอร์ตเทรตที่สวยที่สุดของวัน ให้องค์ประกอบของบุคคลมีความโดดเด่นที่สุดในภาพ The Best Bokeh Flare Portrait : ภาพพอร์ตเทรตที่โชว์ประสิทธิภาพของโหมด Bokeh Flare Portrait โดยที่ตัวบุคคลต้องสวยและโดดเด่น อยู่ในองค์ประกอบที่ดี The Best Creative Portrait : ภาพพอร์ตเทรตที่ถ่ายทอดออกมาในมุมที่สร้างสรรค์ และแปลกใหม่ เป็นมุมที่ไม่เหมือนคนอื่น The Best Beautiful Sunset Portrait (HDR) : ภาพพอร์ตเทรตที่ถ่ายกับวิว และบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ใกล้ตกได้สวย และองค์ประกอบภาพของบุคคลและวิวลงตัว

หลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศล่องเรือยอร์ชสุดฟินแล้ว ก็ได้เวลากลับขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่ Party’s Time บรรยากาศปาร์ตี้ริมหาดยามค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับดนตรีสดเพราะ ๆ และอาหารรสเลิศที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมร่วมลุ้นผลการประกาศรางวัลผู้ชนะจากการถ่ายภาพพอร์ตเทรตด้วย OPPO Reno7 Z 5G ซึ่งกระปุกดอทคอมก็คว้ารางวัลชนะเลิศภาพถ่ายในหัวข้อ The Best Bokeh Flare Portrait เรียกว่า จบทริปวันแรกได้อย่างสวยงาม

เวลาแห่งความสนุกผ่านไปเร็วมากจริง ๆ สำหรับเวิร์กชอปถ่ายภาพ The Portrait Expert | Sea Sunset Voyage with OPPO Reno7 Z 5G ซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับ OPPO ได้พาสื่อมวลชนไปรับประทานอาหารอร่อย ๆ บรรยากาศดี ๆ ที่ร้าน The Oxygen Pattaya อิ่มท้องไปกับอาหาร พร้อมเก็บภาพความสวยงามของท้องฟ้า น้ำทะเล เมืองพัทยา และร่วมถ่ายภาพความประทับใจร่วมกันก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

จากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความประทับใจกลับบ้านไปเต็ม ๆ แล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพพอร์ตเทรตมากมาย ได้ลองทดสอบประสิทธิภาพกล้อง AI Portrait จาก OPPO Reno7 Z 5G สมาร์ทโฟนตัวท็อป พร้อมสร้างความประทับใจให้คนรักการถ่ายรูปและอยากถ่ายพอร์ตเทรตหน้าชัด-หลังเบลอแบบง่าย ๆ เหมือนเป็น The Portrait Expert เลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจอยากได้ OPPO Reno7 Z 5G สมาร์ทโฟน 5G ถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ดีที่สุดมาครอบครอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oppo.com/th #ThePortraitExpertSeaSunsetVoyage

#OPPOReno7Z5G