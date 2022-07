แดงเดือดไทย 12 ก.ค. 65 แมนยู VS ลิเวอร์พูล ความพร้อมก่อนแข่ง - ดูสด ออนไลน์ เช็กที่นี่

เปิดขั้นตอนดูบอลสด แมนยู - ลิเวอร์พูล ถ่ายทอดสดช่องไหน กี่โมง พร้อมส่อง 11 ตัวจริง ลุยศึกแดงเดือดไทย 12 ก.ค. 65











ฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ ศึกแดงเดือดครั้งแรกในไทย ระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล แข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) ซึ่งโอกาสนี้ ทางกระปุกดอทคอม จะพาไปเช็กความพร้อมของทั้ง 2 ทีม รวมทั้งช่องการการติดตามรับชม The Match 2022 แบบสรุปครบจบที่นี่



แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด







ขุมกำลังที่มาอุ่นเครื่องที่ไทยครั้งนี้ ไม่มี คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เช่นเดียวกับผู้เล่นที่หมดสัญญาอย่าง เนมันย่า มาติช, เจสซี ลินการ์ด และ ปอล ป็อกบา ส่วนผู้เล่นใหม่ยังมีเพียงรายเดียวนั่นคือ ไทเรลล์ มาลาเซีย แบ็กซ้ายจาก เฟเยนูร์ด ขณะที่ผู้เล่นตัวหลักอย่าง แฮร์รี่ แม็กไกวร์ มีอาการบาดเจ็บ และอาจพลาดการลงเล่นในเกมนี้



เกมนี้จะเป็นแมตช์แรกของ เอริก เทน ฮาก ผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการให้โอกาสดาวรุ่ง ซึ่งแฟนบอลอาจต้องจับตาผู้เล่นอย่าง อีธาน แลร์ด, เจมส์ การ์เนอร์, ฮานนิบาล เมจบรี้, ซีดาน อิกบัล, ฟากุนโด้ เปยิสตรี, ชาร์ลี ซาเวจ, ตาฮิธ ชอง และอเลฮานโดร การ์นาโช่ ว่าใครจะโชว์ฟอร์มได้ดีและลุ้นติดทีมชุดใหญ่เมื่อเปิดฤดูกาลใหม่



ลิเวอร์พูล









หงส์แดง มาอุ่นเครื่องพร้อมขุมพลังถึง 37 คน รวมทั้งนักเตะใหม่เช่น ดาร์วิน นูนเญซ ดาวยิงชาวอุรกวัย, ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ กองหน้าดาวรุ่ง และ คาลวิน แรมซี่ย์ แบ็กขวาอนาคตไกล อย่างไรก็ดี จุดที่น่ากังวลคือ ดาร์วิน นูนเญซ หลังภาพที่นักเตะมีอาการเจ็บระหว่างฝึกซ้อม จึงต้องลุ้นว่าจะได้ลงประเดิมเกมแรกในศึกแดงเดือดที่ไทยหรือไม่









ด้าน เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือหงส์แดง ยอมรับว่าฝั่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีความได้เปรียบกว่าเล็กน้อยเนื่องจากได้เก็บตัวฝึกซ้อมก่อน ซึ่งเขานั้นเคารพทีมคู่ปรับตลอดกาลเสมอ และจะเป็นเกมที่หนักแน่นอน ส่วนจะส่งใครลงสนามในเกมนี้อยู่ที่ความฟิตของผู้เล่นแต่ละคน

คาดการณ์ 11 ตัวจริง









แมนฯ ยูไนเต็ด (เหย้า) : ดาบิด เคอา (GK), ราฟาเอล วาราน, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ลุค ชอว์, ดิโอโก้ ดาโล่ต์, เฟร็ด, ดอนนี่ ฟาน เดอ เบ็ค, บรูโน่, แอนโธนี่ย์ อีลังก้า, มาร์คัส แรชฟอร์ด, อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล











ช่องทางการรับชม

1. รับชมถ่ายทอดสดผ่าน AIS

หมายเหตุ : การรับชมจะไม่รวมคอนเสิร์ตช่วงเปิดสนามของ แจ็คสัน หวัง สามารถรับชมศึกแดงเดือดได้ฟรีเฉพาะในส่วนของการแข่งขันเท่านั้น

2. ถ่ายทอดสดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 47 สาขา รวมกว่า 30,000 ที่นั่ง

กำหนดการ แมนฯ ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล และคอนเสริร์ต แจ็คสัน หวัง









- คอนเสิร์ต แจ็คสัน หวัง Opening Show เวลา 18.00 น.





- นักฟุตบอลทั้ง 2 ทีมลงวอร์มในสนาม เวลา 19.00 น.





- เริ่มการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล เวลา 20.00 น.



ลิเวอร์พูล (เยือน) : อาเดรียน (GK),อิบราฮิม่า โกนาเต้, โจเอล มาติป, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, เจมส์ มิลเนอร์, นาบี เกอิต้า, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เคอร์ติส โจนส์, ดีโอโก้ โชต้า, โรแบร์โต้ ฟีร์มีโน่, โมฮาเหม็ด ซาลาห์- รับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY ผ่านเว็บไซต์ กดที่นี่ เลือกเมนู ล็อกอิน ตามด้วยใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP- การรับชมบนมือถือหรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลดแอปฯ AIS PLAY เลือกเมนู Log in ตามด้วยใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP- รับชมบนกล่อง AIS Playbox สำหรับลูกค้า AIS Fibre สามารถคลิกที่ Banner บนหน้าจอได้ทันทีแพ็กเกจ 1 ชมเกมแดงเดือด ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล "THE MATCH Bangkok Century Cup 2022" ในราคา 500 บาทแพ็กเกจ 2 ชมการแสดงคอนเสิร์ต Red World Opening Live จาก "แจ็คสัน หวัง" 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มเกม และชมเกมแดงเดือด ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล "THE MATCH Bangkok Century Cup 2022" ในราคา 900 บาทจองตั๋วผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือ www.sfcinema.com ขอบคุณข้อมูลจาก TNN