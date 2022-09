ว่าที่เอกอัครราชทูต มูจนปัง ! เคยไหว้ท้าวมหาพรหมขอแบบนี้ สุดท้ายคำขอเป็นจริงแล้ว

วันที่ 13 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ของ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (Embassy of the United States) ได้โพสต์ภาพนายบ๊อบ โกเดค ว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขณะกำลังเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในประเทศไทยหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยในวัปดาห์แรก โดยมีคุณเบส รัฐศิริ วชิรปัญญานนท์ ศิษย์เก่าโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เดินทางร่วมด้วย