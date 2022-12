เสบียงจัดเต็ม ! foodpanda จัดโปรเด็ดเพื่อคอบอล เปิดตี้เชียร์บอลสุดพลังไม่ต้องกลัวหิว

foodpanda จัดเต็มความสนุกรับบอลโลก 2022 เชียร์ทีมโปรดให้สุดพลัง เปิดตี้อิ่มอร่อยกับโปรเด็ดสุดคุ้ม สั่งของกิน ของใช้ผ่าน pandamart และ foodpanda shops เก็บโค้ดส่วนลดเพียบตลอดฤดูกาล

เรียกได้ว่าคึกคักครึกครื้นส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวกับศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่คอบอลหลายคนตั้งตารอมานานกว่า 4 ปี แต่นอกจากจะสุดมันไปกับการเชียร์ทีมรักให้เข้าสู่รอบลึก ๆ ได้แล้ว การมีกิจกรรมสนุก ๆ ควบคู่กันไปด้วยก็จะยิ่งสร้างอรรถรสในการเชียร์บอลโลกคราวนี้ได้สนุกยิ่งขึ้น วันนี้เรามีแคมเปญดี ๆ ส่งท้ายปีมาแนะนำเพื่อน ๆ กัน กับ Coca-Cola x pandamart for World Cup 2022 ปลดปล่อยความซ่า เชียร์สุดใจ ที่ Coca-Cola จับมือกับ foodpanda มอบโปรเด็ด กดสั่งตุนเสบียงจาก pandamart และ foodpanda Shops กันได้ทั้งคืน ตลอดจนจบฤดูกาล ส่งความอร่อยถึงที่แค่ 25 นาที และยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสมาร์ตโฟน VIVO T1 ทุกสัปดาห์ รวมไปถึงของพรีเมียม ลิมิเต็ด อิดิชั่น จาก Coca-Cola อีกด้วย เอาล่ะ… จะแมตช์ไหน ดึกดื่นสักเท่าไหร่ ก็สามารถเปิดตี้ มีแรงเชียร์ทีมโปรดกันได้อย่างสุดเสียงไปเลย เราไปดูกันว่าโปรโมชั่นดี ๆ ที่ว่านี้จะเด็ดสักแค่ไหนกัน

Coca-Cola x pandamart for World Cup 2022

“โปรโมชั่นที่ 1 : ซื้อ Coca-Cola จาก pandamart 1,200 บาทขึ้นไป

อาจได้เป็นเจ้าของ VIVO T1 แบบไม่รู้ตัว”

“โปรโมชั่นที่ 2 : รับกระเป๋าผ้า Tote Bag

เมื่อสั่ง Coca-Cola แพ็ก 6 กระป๋อง จำนวน 3 แพ็ก จาก pandamart”

ส่วนคนที่ชอบเชียร์บอลเงียบ ๆ เพื่อนไม่เยอะ ไม่ได้เปิดตี้ ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะแค่สั่ง Coca-Cola แพ็ก 6 กระป๋อง จำนวน 3 แพ็ก จาก pandamart รับกระเป๋าผ้า Tote Bag จาก Coca-Cola ไปเลยทันที เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2565 ต้องรีบกันหน่อยนะคะ เพราะมีจำนวนจำกัดที่ 1,500 ชิ้น เท่านั้น

เท่านั้นยังไม่พอ ! คอบอลยังสามารถสนุกสนานรับโค้ดส่วนลดกันต่อกับกิจกรรม In-App Gamification “เชียร์ทีมไหน เลือกทีมนั้น” บนแอปพลิเคชัน foodpanda เลือกทีมโปรดแล้วรับโค้ดส่วนลดจาก pandamart และ foodpanda shops ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2565 รายละเอียดส่วนลดมีดังนี้

เชียร์บอลสด ๆ ได้บรรยากาศสุดฟินที่ลาน “Football Moment 2022” กลางตลาดจ๊อดแฟร์ ย่านพระราม 9 ที่เปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมฟุตบอลสด ๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงแมตช์สุดท้ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 พร้อมสั่งเครื่องดื่มและขนมจาก foodpanda มานั่งกินในระหว่างชมเกม และยังสามารถเล่นเกม Gamification ในแอปพลิเคชัน foodpanda ไปพร้อม ๆ การเชียร์ทีมโปรดได้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมไลฟ์สไตล์แบบ Online to Offline and Back to Online หรือ O2O2O ตรงใจไลฟ์สไตล์คอบอลจริง ๆ