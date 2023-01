วิกตอเรีย ลี นักสู้สาว MMA สังกัด ONE Championship เสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

ภาพจาก ภาพจาก OneFC



วันที่ 8 มกราคม 2566 มีการเปิดเผยข่าวเศร้าในวงการศิลปะการต่อสู้ เมื่อ วิคตอเรีย ลี นักสู้สาว MMA เจ้าของฉายา นักสู้สาวน้อยมหัศจรรย์ ซึ่งอายุน้อยที่สุดแห่งศึก วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship ) ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัยเพียงแค่ 18 ปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565



วิคตอเรีย ฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เด็กจนได้ก้าวเข้ามาสู่ ONE Championship ตามรอยพี่สาวและพี่ชาย ก่อนจะกลายเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ นักสู้อายุน้อยสุดที่โชว์ฟอร์มเก่งตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว ด้วยสถิติ 3 ไฟต์ไร้พ่าย จนคว้ารางวัลนักสู้ MMA ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ของ ONE Championship ซึ่งหลายคนยกให้เธอเป็น สาวน้อยมหัศจรรย์ ในวงการ MMA อย่างแท้จริง





ข่าวความสูญเสียในครั้งนี้ ถูกเปิดเผยผ่าน แองเจลา ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง ซึ่งเป็นพี่สาว ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากที่น้องสาวของได้จากไปอย่างกะทันหัน แต่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตสำหรับ วิคตอเรีย ลี ลูกครึ่งสิงคโปร์-อเมริกัน เป็นนักกีฬาดาวรุ่งแห่งสังเวียน ONE Championship โดยเธอเป็นน้องคนสุดท้องของตระกูล ลี ทั้ง แองเจลา และคริสเตียน พี่สาว และพี่ชาย ซึ่งล้วนแต่ขึ้นชกในเวที ONE Championship และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นแชมป์โลก MMA ทั้ง 2 คน