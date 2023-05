ส่องนโยบายพรรคก้าวไกล - เพื่อไทย 2 พรรคที่ได้คะแนนเลือกตั้ง 2566 สูงสุด จ่อเป็นว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ ฟอร์มทีมจับมือกันแล้ว

หลังจากเมื่อช่วงสายของ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ โดยผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการพบว่า พรรก้าวไกล คว้า ส.ส. 151 ที่นั่ง ตามด้วย พรรคเพื่อไทย 141 ที่นั่ง ทำให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้แถลงประกาศชัยชนะการเลือกตั้ง และพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังจากที่พรรค ก้าวไกล และเพื่อไทย กวาดที่นั่งในสภาไปได้อย่างท้วมท้นในการเลือกตั้ง 2566 นี้



ซึ่งอาจเรียกได้ว่า ผลคะแนนที่เกิดขึ้นเป็นรอยต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ จากการนำเสนอนโยบายมัดใจผู้ลงคะแนนด้วยคำว่า "เปลี่ยนประเทศไทย"



ทั้งนี้หากพิจารณานโยบายภาพรวมของ ก้าวไกล และเพื่อไทย แม้บางจุดจะมีความใกล้เคียงกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดยนโยบายเด่น ๆ ของทั้งสองพรรค มีดังนี้



พรรคก้าวไกล

- ยกเลิกเกณฑ์ทหาร, ลดจำนวนกำลังพล, ลดขนาดกองทัพ และยุบ กอ.รมน. ยกเลิกกฎอัยการศึกชายแดนใต้ ฝากตำรวจ พรรคก้าวไกลมีนโยบายให้ตำรวจต้องยึดโยงกับประชาชน ให้ผู้แทนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมในการตั้ง ผบ.ตร. ให้มีการประเมินผลงานตำรวจแต่ละจังหวัด ยกเลิกการตัดผมเกรียน และอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ตำรวจอย่างเข้มข้น

นโยบายปากท้อง

นโยบายรัฐสวัสดิการ

นโยบายสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

- เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่งให้ ทำสถานศึกษาให้ปลอดภัยไร้อำนาจนิยม, พร้อมทำสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก และการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น ด้วยการส่งเสริมให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

พรรคเพื่อไทย

- เพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศ เติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำ ปีละ 5% ,เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 ,คนจบปริญญาตรี รวมถึง คนทำงานข้าราชการ ต้องได้เงินเดือน เริ่มต้น 25,000 บาท นอกจากนี้จะมีการสร้างเขตธุรกิจใหม่ (New Business Zone) นำร่อง 4 พื้นที่ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่

- เพิ่มรายได้ขึ้นเป็น 3 เท่า มีรายได้ 30,000 บาท ต่อไร่ ต่อปี และให้มีการพักหนี้เกษตรกร ทั้งต้นและดอก 3 ปี ส่วนพืชเกษตรหลัก ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญ ในการเพิ่มผลผลิต จะมี ข้าว, ยางพารา, มันสำปะหลัง, ลำไย, โดย ข้าวโพด และ ถั่วเหลือง เน้นผลิตลดการนำเข้าปีละ 3 แสนกว่าล้านบาทต่อปี,ส่งเสริมการเลี้ยงโค จากความต้องการปีละ 4 ล้านตัว และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

นโยบายคมนาคม

- รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย และจะให้มีการติดแอร์ให้รถไฟชั้น 3 ทุกขบวน นอกจากนี้ จะยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเดินทางแบบไปกลับได้ , สร้างความเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า เช่น จากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ,เชื่อมโยงโครงข่าวรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ เพิ่มทั้งการค้า และการท่องเที่ยว

นโยบายการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์ และสุขภาพ แบบ "Wellness Destination" ของเอเชีย และวางจุดยืนให้ไทยเป็น "Festival Hub of Asia" เช่น เทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน เทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายน เทศกาลมวยไทย เป็นต้น และยังจะมุ่งให้ไทยเป็น Regional transport hub เชื่อมต่อสายการบินให้สายการบินจากทั่วโลกมาต่อเครื่องที่ไทย , รองรับนักท่องเที่ยว120 ล้านคน และปริมาณการขนส่งสินค้า cargo จำนวน 3 ล้านตันภายในปี 2570

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน Learn to Earn เด็กสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย โอนหน่วยกิตที่สะสมไว้หางานได้ทุกช่วงของชีวิตและยังมีโครงการ "Free tablet for all" 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต และ โครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต,โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS)และให้มีศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ให้ครบทุกจังหวัด นอกจากนี้ นอกจากอาหารกลางวันฟรีแล้ว จะมีการเพิ่มงบอาหารกลางวันและให้บริการรับส่งนักเรียนฟรี