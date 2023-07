ไวรัลหนุ่มร้องคาราโอเกะ เสียงดังยังไงให้เพื่อนบ้านไม่ด่า แถมมานั่งดูด้วย !

ไวรัลหนุ่มเปิดเพลงร้องคาราโอเกะ เสียงดังยังไงให้เพื่อนบ้านไม่ด่า แถมพร้อมใจกันมานั่งดู คอมเมนต์ชี้ไม่ควรร้องแค่ที่บ้าน ควรไปเวทีประกวด !



ปัญหาเสียงรบกวน ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่สำหรับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงขุดเจาะซ่อมแซมบ้านหรือถนนในวันหยุดพักผ่อนของคนอื่น ๆ เสียงเครื่องตัดหญ้า เสียงทำกับข้าวที่ได้ยินไปสามบ้านแปดบ้าน หรือแม้แต่การเปิดเพลงดัง ๆ สนั่นซอย ก็ถือเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านทั้งนั้น



แต่จะเป็นอย่างไร ถ้ามีเพื่อนบ้านทำทุกอย่างแบบถูกจุดถูกเวลา ดังเช่นเรื่องราวของหนุ่มชาวฟิลิปินส์รายหนึ่ง ที่เปิดเพลงร้องคาราโอเกะบ่อย แต่เพื่อนบ้านไม่ด่าสักคน แถมยังเข้ามานั่งฟังด้วยอีก เนื่องจากหนุ่มคนนี้ร้องเพลงเพราะมาก อย่างกับอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินระดับโลก



โดยเฉพาะคลิปร้องเพลง "My heart will go on" ที่กำลังเป็นไวรัล โดยเฉพาะท่อนขึ้นเสียงสูงที่ทำหลายคนตกม้าตาย หนุ่มคนนี้ก็ทำได้แบบสบาย ๆ ไม่มีสะดุด ซึ่งหลาย ๆ คอมเมนต์ก็ชมด้วยว่า ไม่ควรร้องแค่ที่บ้าน แต่ควรไปอยู่บนเวทีประกวด ร้องดีมากจนต้องปรบมือให้รัว ๆ เลย