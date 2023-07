MEA ครบรอบ 65 ปี จุดประกายอนาคตที่ยั่งยืน ยึดหลัก Go Smart, Go Digital และ Go Green ภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับ 2 มูลนิธิพัฒนาเด็ก ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเด็กอย่างสร้างสรรค์

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครกับ การไฟฟ้านครหลวง MEA ที่ครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ก้าวสู่ภาพลักษณ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย จัดกิจกรรม “65th MEA SPARK the Sustainable Future” พร้อมเสนอผลงานการดำเนินงานจากการขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลัก Tripple Go for Goal ใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ Go Smart, Go Digital และ Go Green ภายใต้แนวคิด “Energy for city life, Energize smart living” โดย MEA ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

GO Smart

MEA ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพด้านระบบไฟฟ้า ให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอ เช่น

Smart Metro Grid ติดตั้ง Smart Meter ในพื้นที่นำร่องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Online วิเคราะห์จุดเกิดไฟฟ้าขัดข้องเพื่อแก้ไขได้รวดเร็วและตรงจุด รวมถึงประยุกต์ใช้กับหม้อแปลงจำหน่าย ช่วยประเมินศักยภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและสถานีย่อย รองรับการเพิ่มขึ้นของ EV Charger, Solar PV และการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ช่วยในการวางแผนขยายหรือปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า



สร้างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) แห่งใหม่ในการควบคุมระบบไฟฟ้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และกู้คืนไฟตก-ไฟดับให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ได้รับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย NERC CIP

ระบบการรับแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วเพียงถ่ายภาพ เชื่อมโยงกับแผนที่อย่างแม่นยำ ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ทางน้ำ โดยระบบจะแจ้งเตือนไปถึงเจ้าหน้าที่ MEA ให้สามารถเข้าไปแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง



นำระบบ Computerized Maintenance Management System (CMMS) มาใช้กับงานบำรุงรักษา ช่วยคำนวณต้นทุนในการซ่อมแซม พยากรณ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ลดความเสี่ยงจากอุปกรณ์ชำรุด ลดจำนวนครั้งและระยะเวลาไฟฟ้าดับในระบบจำหน่ายไฟฟ้า



โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมจากเดิม 62 กม. เป็น 91 กม. โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2570 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 236.1 กม. และมีแผนจะดำเนินการในอนาคตอีก 1,140.8 กม. รวมทั้งสิ้นเป็น 1,454.3 กม.

Go Digital

MEA ได้ยกระดับไปสู่การเป็น Fully Digital Service มีการพัฒนาบริการ e-Service ต่าง ๆ เพื่อให้บริการผ่านออนไลน์ต่าง ๆ เช่น

MEA Smart life App เดียวครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า



เดียวครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า ใช้ชีวิต Smart ง่าย ๆ แค่เปลี่ยนมารับเอกสารออนไลน์ (บริการใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า, บริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และบริการหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า)



(บริการใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า, บริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และบริการหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า) ​​​​​​​MEA EV App อัจฉริยะ เพื่อรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ

บริการไฟฟ้าออนไลน์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยฟังก์ชัน



ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยฟังก์ชัน ​​​​​​​ สะสม MEA Point เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย



เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย ​​​​​​​​​​​​​​ MEA Connect รับข้อมูลทุกข่าวสาร ทุกที่ ทุกเวลา



รับข้อมูลทุกข่าวสาร ทุกที่ ทุกเวลา ​​​​​​​​​​​​​​KEN by MEA ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (EPC), บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM), ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) และติดตั้งโซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL)

Go Green

MEA ได้สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) รองรับการใช้งาน EV ที่เพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ดังนี้

MEAe สนับสนุนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนขยายการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ให้บริการประชาชนในพื้นที่ MEA เขตต่าง ๆ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

MEA Solar Rooftop ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ภายในบ้านอยู่อาศัย อาคารหรือสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

เหล่านี้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ MEA ที่พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังจุดประกายอนาคตที่ยั่งยืน โดยเปิดให้ผู้ร่วมงานสามารถร่วมบริจาคเงินให้กับ 2 มูลนิธิ คือ สหทัยมูลนิธิ เพื่อป้องกันการเป็นเด็กกำพร้าและส่งเสริมให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กรอบด้าน พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเด็กอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย