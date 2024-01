ว่อนข่าว แรปเปอร์ดัง เดินเข้ามอบตัวกับตำรวจ อ้างเสพยา เจ้าตัวแจงแล้วเป็นมายังไง

วันที่ 19 มกราคม 2567 วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักข่าว Yonhap รายงานเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานียงซาน ในกรุงโซล เกาหลีใต้ เริ่มการสอบสวนกรณีแรปเปอร์ชื่อดัง วัย 30 กว่าปี แสดงความตั้งใจที่จะมอบตัวโดยอ้างว่าเขาเสพยา



ต่อมา นิว แชมป์ (New Champ) แรปเปอร์ชื่อดังซึ่งเคยผ่านรายการ Show Me The Money ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์นี้ว่า การมอบตัวครั้งนี้เป็นการเลียนแบบคนที่ยอมละทิ้งได้ทุกอย่าง แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เขาต้องขอโทษกับการแกล้งเล่นในครั้งนี้ เรื่องนี้กลายเป็นการเล่นตลกที่โง่เขลาเนื่องจากการตัดสินใจผิดพลาด เขาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป เข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องตลก ขออภัยอย่างไม่มีข้อแก้ตัว







ภาพจาก Instagram newchamp6110 ภาพจาก Instagram newchamp6110

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า แรปเปอร์หนุ่ม ประกาศเจตนาเข้ามอบตัวเมื่อเวลาประมาณ 08.40 น.โดยกล่าวว่า เขาฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมยาเสพติด นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าตัวพูดจาวกวน โดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่าคำให้การของแรปเปอร์หนุ่มมีข้อเท็จจริงใด ๆ หรือไม่ขณะที่ เว็บไซต์ Naver ระบุเพิ่มเติมว่า แรปเปอร์รายนี้ได้รับความนิยมจากการปรากฏตัวในรายการฮิปฮอปชื่อดังทางช่องเคเบิลขอบคุณข้อมูลจาก Yonhap