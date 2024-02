ชายหัวหมอ อยู่ รร. ฟรี 5 ปี ตอนนี้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของ ฮุบทั้งตึก แบบนี้ก็ได้ ?

ภาพจาก OldskoolDesign / Shutterstock.com

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าว AP รายงานคดีของชายหัวหมอรายหนึ่งในนิวยอร์กซิตี สหรัฐฯ ที่แอบเข้ามาอยู่ฟรีในโรงแรมย่านแมนฮัตตันเป็นเวลานานถึง 5 ปี โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่ยังคลุมเครือ และล่าสุดถึงขั้นพยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ แถมยังไปเรียกเก็บค่าเช่าจากคนที่พักอยู่ในห้องอื่นอีกด้วย

บาร์เรโต อ้างว่า เขาได้จ่ายค่าเช่าห้องพักในโรงแรมไป 1 คืนแล้ว จึงนับว่าเป็นผู้เช่าเช่นกัน จากนั้นเขาจึงไปเรียกร้องขอสัญญาเช่าจากทางโรงแรม ทำให้ถูกโรงแรมไล่ออกไปในทันที





อย่างไรก็ตาม พบว่าในปี 2019 บาร์เรโตได้อัปโหลดโฉนดที่ดินปลอมไปยังเว็บไซต์ของเมือง โดยอ้างว่าจะมีการโอนย้ายกรรมสิทธิ์จาก Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity ซึ่งเป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในปี 1976 มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเอง นอกจากนี้ยังพยายามจะเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของอาคาร รวมถึงไปเรียกเก็บค่าเช่าจากหนึ่งในผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโรงแรมด้วย

ด้าน อัลวิน แบรกก์ อัยการเขตแมนฮัตตัน ชี้ว่า บาร์เรโค ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคารแห่งนึ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเมืองอย่างฉ้อฉน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

รายงานเผยว่า มิกกี้ บาร์เรโต ชายวัย 48 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในข้อหายื่นบันทึกทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ซึ่งเขาได้แสดงความประหลาดใจที่ทางตำรวจปรากฏตัวพร้อมอาวุธและโล่กันกระสุน เนื่องจากเขามองว่าน่าจะเป็นแค่คดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญาสำหรับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อบาร์เรโตย้ายจากลอสแอนเจลิส มาอยู่ที่นิวยอร์กกับแฟนหนุ่ม และแฟนหนุ่มก็เล่าให้ฟังถึงช่องโหว่ทางกฎหมายที่อยู่อาศัย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่พักอาศัยในห้องเดี่ยวของาคารที่สร้างก่อนปี 1969 สามารถเรียกร้องสัญญาเช่านาน 6 เดือนจากเจ้าของสถานที่ได้ ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายดังกล่าว จ่ายเงิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7,100 บาท) เข้าไปเช่าห้องพัก 1 คืน ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์ (New Yorker) ซึ่งตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อปี 1930บาร์เรโต กล่าว โดยพบว่าเหตุผลที่ทำให้เขาชนะการอุทธรณ์นั้น เป็นเพราะทนายความฝั่งเจ้าของอาคารไม่ได้มาปรากฏตัวและนั่นทำให้ผู้พิพากษาสั่งให้ทางโรงแรมมอบกุญแจห้องดังกล่าวแก่บาร์เรโต เขาจึงอาศัยอยู่ที่นั่งจนถึงเดือนกรกฎาคม 2023 โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใด ๆ เพราะแม้เจ้าของอาคารจะไม่ต้องการเจรจาสัญญาเช่ากับเขา แต่ก็ไม่ได้ไล่เขาไปไหนบาร์เรโตยังไปจดทะเบียนโรงแรมภายใต้ชื่อของเขากับกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งนครนิวยอร์ก เพื่อชำระค่าน้ำ ค่าบำบัดน้ำเสีย และเรียกร้องให้ธนาคารของโรงแรมโอนย้ายบัญชีมาให้เขาด้วยขณะที่ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริง ได้ยื่นฟ้องบาร์เรโตไปตั้งแต่ปี 2019 จากเรื่องที่เขาอ้างสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องในโฉนดที่ดิน รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงแรมบนเว็บไซต์ LinkedIn ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ และผู้พิพากษาได้ระบุชัด ว่าในระหว่างนี้บาร์เรโตไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้อย่างไรก็ตาม บาร์เรโตยังพยายามโต้แย้งว่า การที่ผู้พิพากษาเคยให้สิทธิ์ในการครอบครังห้องพักแน่แก่เขา เท่ากับเป็นการให้สิทธิ์การครอบครองอาคารทั้งหลัง เนื่องจากไม่เคยมีการระบุว่าแบ่งให้เฉพาะห้องที่เขาอยู่ ทั้งนี้ เขายืนกรานว่าตัวเองไม่เคยกระทำการฉ้อโกงใด ๆ และไม่เชื่อด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเป็นการฉ้อโกงด้วยขอบคุณข้อมูลจาก AP