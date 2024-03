มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีใจรักการเต้น COVER DANCE ได้ประชันฝีมือบนเวทีสุดยิ่งใหญ่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. เท่านั้น สนใจสมัครได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



อาจารย์อธิภัทร เกตุทัต ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ต้องการเปิดบ้านเพื่อปั้นน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแดนซ์ รวมถึงต้องการสร้างพื้นที่ในการสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้อง ๆ นักเรียนได้ค้นหาความฝันของตนเอง

ด้านอาจารย์ราเมศ ลิ่มตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล ผู้รับผิดชอบการจัดประกวด ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการสมัครว่า จะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจะมีการประกาศผลรอบคัดเลือก 30 ทีมที่เข้ารอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

โดยจัดการประกวดแข่งขันรอบ Semi Final ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 โดยทั้ง 30 ทีมจะเต้นประชันกันเพื่อคัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมรับโจทย์รอบ Final และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop จับฉลากแข่งขันเปิดบ้านปั้นสกิล ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 12.00-17.00 น. พร้อมทั้งจับฉลากแข่งขัน และถ่ายโปรไฟล์ในธีม “นิเทศ เต้นได้ ถ่ายเป็น คอนเทนต์เริ่ด”

ส่วนการแข่งขันรอบ Final เต้นล่าฝันสนั่นมอ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยเริ่มการแข่งขันเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และ 3 ทีมสุดท้ายจะได้โชว์สเต็บและประกาศรางวัลบนเวที “ระเบียบวาทะศิลป์” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันจะต้องอายุไม่เกิน 18 ปี

อาจารย์ราเมศ กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลในการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา เป็นส่วนลดค่าเทอม ทุกคณะ ทุกหลักสูตร ที่ DPU เป็นส่วนลด 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับทุกคนในทีม

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัล Best Engagement (POPULAR VOTE) 2,000 บาท รางวัล Best Performance เงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัล Best Costume เงินรางวัล 1,500 บาท ซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลหรือเกียรติบัตร